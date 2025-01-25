Аналитическая оценка доминирования китайских технологий и туризма, представленная Huawei и ее рекламной платформой Petal Ads на FITUR 2025

МАДРИД, 25 января 2025 г. / PRNewswire/ -- Компания Huawei и ее платформа Petal Ads показали, что китайские туристы тратят почти вдвое больше, чем среднестатистические международные путешественники, демонстрируя технологическое лидерство Китая на мероприятии по развитию деловых связей в рамках FITUR 2025 – ведущей международной туристической выставки.

Dr Jaime Gonzalo, VP of Huawei Mobile Services Europe, presents at Fitur 2025

Ежегодная выставка FITUR 2025 собирает профессионалов мирового туризма, чтобы продемонстрировать эффективность отрасли и выделить устойчивое развитие, инновации и экономический эффект. Huawei через Petal Ads объединяет ведущие туристические компании Испании с китайскими представителями, организуя мероприятие высокого уровня по развитию деловых связей для укрепления экономического и культурного сотрудничества.

Аналитическая оценка доминирования Китая в глобальных расходах и инновациях

Д-р Хайме Гонсало (Jaime Gonzalo), вице-президент Huawei Mobile Services Europe, подчеркнул важность китайского рынка в глобальном туризме, где способность эффективно использовать этот прибыльный рынок в настоящее время является решающим фактором успеха в конкурентном глобальном туристическом ландшафте.

«Являясь одним из крупнейших рынков выездного туризма в мире, Китай является ключевым драйвером доходов для различных секторов туризма, включая розничную торговлю и развлечения, внося значительный вклад в экономический рост популярных туристических направлений по всему миру. Это увеличение расходов подчеркивает важность для туристических компаний и направлений во всем мире удовлетворять потребности и предпочтения современных китайских туристов, предлагая им индивидуальные услуги и используя популярные цифровые платформы в Китае», – поделился он своим видением.

Хайме подчеркнул лидерство Китая в области инноваций, отметив инвестиции в 5G в размере 1 млрд евро к 2025 году, что в четыре раза больше, чем в Европе. Он также подчеркнул достижения в области IoT и экосистемы «суперприложений». Хайме подчеркнул важность комплексного подхода с использованием нескольких устройств для привлечения китайских туристов, сославшись на успех платформы Petal Ads Huawei в проведении эффективных кампаний на этом рынке.

Главные моменты мероприятия для налаживания деловых связей

Г-н Хе Юн (He Yong), советник-посланник по вопросам культуры в посольстве Китая, открыл мероприятие убедительной речью, которая задала тон дискуссиям.

После чего г-жа Кармен Гонсалес Генс (Carmen González Gens), вице-президент Huawei Technologies Spain, изложила видение компании в области устойчивого туризма, базирующееся на пяти столпах: экологическая устойчивость, подключаемость, цифровая трансформация, инклюзивный туризм и путешествия в низкий сезон.

Она отметила роль технологий в улучшении туристического опыта для всех, особенно для китайских путешественников, путем устранения точек трения и модернизации доступа к информации. Она также рассказала о том, как Huawei фокусируется на изменении моделей туризма, поощряя путешествия в низкий сезон – стратегию, которая перекликается с растущим интересом китайских туристов к местным и менее известным направлениям.

Г-н Хулио Лопес Астор (Julio López Astor), заместитель директора по туристическим исследованиям и знаниям TourSpain, сосредоточился на основных выводах из Международного опроса удовлетворенности гостей 2024 года. Он сказал, что китайские туристы в основном довольны и уделяют приоритетное внимание развлекательным возможностям, оценивая эти предложения выше, чем впечатления от поездки в целом.

Они также оценили выше среднего свои впечатления от красоты ландшафтов и зеленых зон в городах. Китайские туристы были сравнительно менее довольны безопасностью, спокойствием и владением иностранными языками в Испании, призывая туристическую отрасль расширять предложения для отдыха, укреплять инициативы в области устойчивого развития и повышать безопасность, чтобы еще больше повысить удовлетворенность туристов.

Как Petal Ads связывает бренды с индустрией туризма Китая

Рекламная платформа Huawei, Petal Ads, трансформирует испанский туризм с точной сегментацией аудитории и широким охватом на китайском рынке. Используя технологии, основанные на искусственном интеллекте, и собственные данные, бренды могут создавать целевые кампании для привлечения высококлассных китайских туристов, повышения вовлеченности пользователей и максимизации рентабельности инвестиций с оптимизацией эффективности работы в режиме реального времени.

О Petal Ads

Petal Ads, мобильная рекламная платформе Huawei, которая объединяет издателей, рекламодателей и маркетологов по всему миру. Имея более 360 000 издателей и широкий отраслевой диапазон с более чем 200 секторами, она позволяет агентствам и предприятиям охватить более 730 миллионов новых клиентов по всему миру.

Дополнительную информацию о Petal Ads см. на веб-сайте: https://ads.huawei.com/

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