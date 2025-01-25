Аналитическая оценка доминирования китайских технологий и туризма, представленная Huawei и ее рекламной платформой Petal Ads на FITUR 2025

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Huawei Consumer Business Group

Jan 25, 2025, 07:38 ET

МАДРИД, 25 января 2025 г. / PRNewswire/ -- Компания Huawei и ее платформа Petal Ads показали, что китайские туристы тратят почти вдвое больше, чем среднестатистические международные путешественники, демонстрируя технологическое лидерство Китая на мероприятии по развитию деловых связей в рамках FITUR 2025 – ведущей международной туристической выставки.

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Dr Jaime Gonzalo, VP of Huawei Mobile Services Europe, presents at Fitur 2025
Dr Jaime Gonzalo, VP of Huawei Mobile Services Europe, presents at Fitur 2025

Ежегодная выставка FITUR 2025 собирает профессионалов мирового туризма, чтобы продемонстрировать эффективность отрасли и выделить устойчивое развитие, инновации и экономический эффект. Huawei через Petal Ads объединяет ведущие туристические компании Испании с китайскими представителями, организуя мероприятие высокого уровня по развитию деловых связей для укрепления экономического и культурного сотрудничества.

Аналитическая оценка доминирования Китая в глобальных расходах и инновациях
Д-р Хайме Гонсало (Jaime Gonzalo), вице-президент Huawei Mobile Services Europe, подчеркнул важность китайского рынка в глобальном туризме, где способность эффективно использовать этот прибыльный рынок в настоящее время является решающим фактором успеха в конкурентном глобальном туристическом ландшафте.

«Являясь одним из крупнейших рынков выездного туризма в мире, Китай является ключевым драйвером доходов для различных секторов туризма, включая розничную торговлю и развлечения, внося значительный вклад в экономический рост популярных туристических направлений по всему миру. Это увеличение расходов подчеркивает важность для туристических компаний и направлений во всем мире удовлетворять потребности и предпочтения современных китайских туристов, предлагая им индивидуальные услуги и используя популярные цифровые платформы в Китае», – поделился он своим видением.

Хайме подчеркнул лидерство Китая в области инноваций, отметив инвестиции в 5G в размере 1 млрд евро к 2025 году, что в четыре раза больше, чем в Европе. Он также подчеркнул достижения в области IoT и экосистемы «суперприложений». Хайме подчеркнул важность комплексного подхода с использованием нескольких устройств для привлечения китайских туристов, сославшись на успех платформы Petal Ads Huawei в проведении эффективных кампаний на этом рынке.

Главные моменты мероприятия для налаживания деловых связей
Г-н Хе Юн (He Yong), советник-посланник по вопросам культуры в посольстве Китая, открыл мероприятие убедительной речью, которая задала тон дискуссиям. 

После чего г-жа Кармен Гонсалес Генс (Carmen González Gens), вице-президент Huawei Technologies Spain, изложила видение компании в области устойчивого туризма, базирующееся на пяти столпах: экологическая устойчивость, подключаемость, цифровая трансформация, инклюзивный туризм и путешествия в низкий сезон.

Она отметила роль технологий в улучшении туристического опыта для всех, особенно для китайских путешественников, путем устранения точек трения и модернизации доступа к информации. Она также рассказала о том, как Huawei фокусируется на изменении моделей туризма, поощряя путешествия в низкий сезон – стратегию, которая перекликается с растущим интересом китайских туристов к местным и менее известным направлениям.

Г-н Хулио Лопес Астор (Julio López Astor), заместитель директора по туристическим исследованиям и знаниям TourSpain, сосредоточился на основных выводах из Международного опроса удовлетворенности гостей 2024 года. Он сказал, что китайские туристы в основном довольны и уделяют приоритетное внимание развлекательным возможностям, оценивая эти предложения выше, чем впечатления от поездки в целом.

Они также оценили выше среднего свои впечатления от красоты ландшафтов и зеленых зон в городах. Китайские туристы были сравнительно менее довольны безопасностью, спокойствием и владением иностранными языками в Испании, призывая туристическую отрасль расширять предложения для отдыха, укреплять инициативы в области устойчивого развития и повышать безопасность, чтобы еще больше повысить удовлетворенность туристов.

Как Petal Ads связывает бренды с индустрией туризма Китая
Рекламная платформа Huawei, Petal Ads, трансформирует испанский туризм с точной сегментацией аудитории и широким охватом на китайском рынке. Используя технологии, основанные на искусственном интеллекте, и собственные данные, бренды могут создавать целевые кампании для привлечения высококлассных китайских туристов, повышения вовлеченности пользователей и максимизации рентабельности инвестиций с оптимизацией эффективности работы в режиме реального времени.

О Petal Ads     
Petal Ads, мобильная рекламная платформе Huawei, которая объединяет издателей, рекламодателей и маркетологов по всему миру. Имея более 360 000 издателей и широкий отраслевой диапазон с более чем 200 секторами, она позволяет агентствам и предприятиям охватить более 730 миллионов новых клиентов по всему миру.   

Дополнительную информацию о Petal Ads см. на веб-сайте: https://ads.huawei.com/ 

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/2605379/Huawei_Fitur_2025.jpg

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