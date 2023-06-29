Долгосрочная стратегия частного владения способствует быстрому росту компании Lockton

КАНЗАС-СИТИ (Mo), 29 июня 2023 г. /PRNewswire/ -- Крупнейшая в мире независимая частная страховая брокерская компания Lockton сообщила о 17% росте выручки на постоянной валютной основе, а ее органический доход вырос на 16% за финансовый год, закончившийся 30 апреля 2023 года. Lockton сообщила о глобальных поступлениях в размере 3,1 млрд долларов, в то время как общемировой доход составил 2,7 млрд долларов за 2022 финансовый год. Показатели роста доходов представлены на постоянной валютной основе.

Hear from Lockton’s CEO Peter Clune on the reasons for Lockton’s success.

Компания сообщила о значительном росте выручки в 2023 финансовом году, в то время как в предыдущем финансовом году был достигнут рекордный органический рост выручки – 27%. Операционная деятельность компании Lockton, ее международные операции и транснациональная деятельность по перестрахованию продемонстрировали двузначный органический рост, что наглядно показывает преимущества все более диверсифицированной платформы.

«Семейство Lockton гордится тем, что сохраняет частную собственность компании на протяжении поколений», – заявил исполнительный председатель компании Рон Локтон. «Наша неизменная приверженность снижению маржи акционеров и реинвестированию в услуги, культуру и рост дают огромный импульс и открывают новые возможности для людей. Такой рост является прямым результатом стремления наших сотрудников к обеспечению лучших решений для клиентов».

В 2023 финансовом году компания Lockton расширила географическое присутствие за счет новых представительств в Колумбии, Омане и Швеции, а также укрепила свое присутствие в Бразилии благодаря недавнему приобретению THB Brazil. Это было дополнено значительными инвестициями и привлечением лучших специалистов в сфере кибербезопасности, частных решений по управлению рисками, морских и финансовых услуг. Практика предоставления льгот Lockton также перешла к кадровым решениям, отражающим целостный подход Lockton к обеспечению большего успеха клиентов за счет улучшения качества жизни своих сотрудников.

Компания Jack Lockton основала Lockton Companies в 1966 году и убеждена в том, что интенсивная ориентированность на клиента, создание культуры заботы, расширение прав и возможностей людей и сохранение приватности будут в совокупности создавать особое место для клиентов и выдающихся талантов», – заявил глава компании Питер Клун. «Наш экспоненциальный рост является результатом того, что мы сохраняем верность его бизнес-философии в сочетании с волей наших сотрудников».

Удостоенная наградами культура Lockton признана по всему миру, в том числе сертифицирована как отличное место для работы в Австралии и Мексике, удостоена самой высокой награды по версии B-Heart в Великобритании и признана одним из лучших мест для работы в сфере страхования в течение 14 лет подряд и лучшей управляемой компанией США в течение трех лет подряд.

Информация о Lockton

Что отличает Lockton от остальных компаний, а также делает нас лучше – это независимость. Частное владение компанией Lockton дает возможность более чем 10 750 партнерам, осуществляющим свою деятельность более чем в 140 странах, сосредоточиться исключительно на рисках, страховании и потребностях клиентов. Международный опыт группы Lockton дает ей глубокое понимание, необходимое для достижения выдающихся результатов. Более подробная информация представлена на сайте компании по адресу www.lockton.com.

Видео — https://mma.prnewswire.com/media/2143905/Lockton_CEO_Peter_Clune_on_the_reasons_for_their_success.mp4

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SOURCE Lockton