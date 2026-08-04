Компания Lockton представляет Lockton SAGE -- первую в отрасли унифицированную платформу корпоративной аналитики

Специально разработанная, чтобы в полной мере использовать собственные данные, расширенную аналитику, возможности искусственного интеллекта и специализированный опыт Lockton для принятия решений клиентов в масштабе

КАНЗАС-СИТИ, шт. Миссури, 5 августа 2026 г. /PRNewswire/ -- Lockton, крупнейшая в мире частная страховая брокерская компания и компания по управлению рисками, сегодня объявила о расширенной доступности Lockton SAGE, своей платформы корпоративной аналитики, специально созданной для того, чтобы в полной мере использовать собственные данные, расширенную аналитику, возможности искусственного интеллекта и специализированный опыт Lockton для принятия решений клиентами.

Впервые представленная в Lockton Re, Lockton SAGE теперь распространяется на более широкий бизнес фирмы в США с возможностями, охватывающими Risk Solutions, People Solutions и Reinsurance.

По мере того, как организации принимают все более сложные кадровые и финансовые решения, а также решения по управлению рисками, многие из них сталкиваются с разрозненными данными, идеями и растущей волной автономных ИИ-инструментов, которые не могут дать полную картину.

«Ни одна фирма не находится в лучшем положении, чтобы привести клиентов в эпоху ИИ, чем Lockton, но одни только технологии никогда не являются преимуществом; реальное влияние исходит от сочетания мощных инструментов с исключительными людьми», — сказал Рон Локтон (Ron Lockton), председатель и генеральный директор Lockton. «Наши данные, технологии и опыт собирались в течение определенного времени, а не появились благодаря приобретениям, поэтому они работают как единое целое. Мы создали Lockton SAGE, чтобы сделать наших консультантов лучше; давая им возможности предоставлять нашим клиентам более умный, более персонализированный способ ориентироваться в рисках и достигать более сильных результатов. Следующее десятилетие возглавят те фирмы, которые сочетают в себе отличные технологии с хорошими специалистами, и именно этому мы уделяем основное внимание».

Lockton SAGE была создана, чтобы собрать все это воедино.

Lockton SAGE использует возможности искусственного интеллекта, чтобы выявить шаблоны, приоритеты и рекомендации, которые наиболее важны для бизнеса каждого клиента.

От данных к решению — быстро

Lockton SAGE связывает воедино политики, заявки, претензии и риски, применяя аналитику с поддержкой ИИ с человеческим опытом, чтобы предоставить клиентам более быстрое и интеллектуальное руководство, когда решения имеют наибольшее значение. Выявляя закономерности, прогнозируя возникающие риски и предоставляя действенные рекомендации на более раннем этапе, данная платформа помогает организациям смягчать проблемы до того, как они станту серьезными, снижая затраты уже сегодня и создавая большую финансовую и операционную устойчивость в будущем.

Что получают клиенты

Для клиентов это означает переход от фиксированной страховой платформы к персонализированной операционной среде, которая сочетает в себе лучшие в своем классе услуги с опытом, построенным вокруг их бизнеса, их приоритетов и наиболее важных показателей.

На каждом этапе жизненного цикла страхования Lockton SAGE переводит связанный интеллект в глубокое понимание бизнеса клиента и профиля рисков в сочетании с идеями, характерными для их целей и задач — от данных, которые запускают процесс, до рекомендаций, которые следуют за размещением:

Больше данных, проще их получение — совместная работа в режиме реального времени и автоматизированный сбор данных заменяют ручной сбор информации, снижая административное бремя покупки и управления страховым покрытием, создавая при этом более полное и более качественное представление о рисках каждого клиента.





совместная работа в режиме реального времени и автоматизированный сбор данных заменяют ручной сбор информации, снижая административное бремя покупки и управления страховым покрытием, создавая при этом более полное и более качественное представление о рисках каждого клиента. Более глубокая аналитика — аналитические данные охватывают все риски клиента и выходят за рамки общего бенчмаркинга к индивидуальным, перспективным представлениям о профиле риска этого конкретного клиента.





— аналитические данные охватывают все риски клиента и выходят за рамки общего бенчмаркинга к индивидуальным, перспективным представлениям о профиле риска этого конкретного клиента. Более интеллектуальное структурирование — клиенты получают больше опций для передачи и управления рисками, а также возможность видеть финансовые недостатки любой структуры программы в режиме реального времени до принятия окончательных решений.





клиенты получают больше опций для передачи и управления рисками, а также возможность видеть финансовые недостатки любой структуры программы в режиме реального времени до принятия окончательных решений. Оптимизированное размещение — все продукты, сегменты и операторы постоянно анализируются, что дает клиентам самое мощное доступное понимание рынка и наиболее эффективный выбор покрытия.





все продукты, сегменты и операторы постоянно анализируются, что дает клиентам самое мощное доступное понимание рынка и наиболее эффективный выбор покрытия. Больше консультирования — эффективность, обусловленная использованием платформы, освобождает партнеров Lockton от необходимости тратить больше времени на стратегическую консультационную работу за счет рыночных отношений, которые наиболее важны для защиты интересов клиентов.

Создана с расчетом на будущее

Частная форма собственности Lockton позволяет фирме придерживаться долгосрочной перспективы, целенаправленно инвестируя в гибкую архитектуру платформы. Она способна постоянно внедрять ведущие ИИ-модели, поскольку именно они меняют то, как организации оценивают риски. Результатом является платформа, предназначенная для инноваций, адаптации и масштабирования вместе с потребностями клиентов, опережая требования рынка, а не реагируя на них.

«Рынок полон инструментов, но клиентам нужна правильная аналитика — связанная, зависящая от контекста и построенная вокруг того, как они на самом деле принимают решения. Lockton SAGE — это наше обязательство обеспечить именно это. Это не просто продукт. Это коллективный опыт Lockton, дающий каждому клиенту больше уверенности в каждой точке принятия решения»

— Клод Йодер (Claude Yoder), директор по данным, аналитике и цифровым технологиям Lockton

Lockton SAGE создает масштабируемую основу для непрерывных инноваций, увеличивая ценность, которую Lockton дает каждому клиенту. И поскольку Lockton SAGE продолжает развивать новую аналитику с течением времени, ценность платформы растает по мере того, как растут Lockton и клиенты компании, давая партнерам Lockton инструменты и знания, необходимые для обеспечения более информированного и эффективного руководства. Для получения дополнительной информации посетите LocktonSAGE.com.

О компании Lockton

Отличительная особенность Lockton, которая делает нас лучше, — это независимость. Частная собственность Lockton позволяет ее почти 15 000 партнерам, ведущим бизнес в более чем 180 странах мира, сосредоточиться исключительно на потребностях клиентов в отношении рисков и страхования. Обладая опытом, который распространяется по всему миру, Lockton обеспечивает глубокое понимание, необходимое для достижения феноменальных результатов.