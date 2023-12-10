Международная выставка рельсового транспорта и производства оборудования 2023 г. в Чжучжоу | Китайская международная выставка рельсового транспорта и производства оборудования 2023 года стартует в Чжучжоу

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The Publicity Department of Zhuzhou City

10 Dec, 2023, 19:34 ET

ЧЖУЧЖОУ, Китай, 10 декабря 2023 г. /PRNewswire/ -- С 8 по 10 декабря в Международном выставочном центре Чжучжоу проходит Китайская международная выставка рельсового транспорта и производства оборудования 2023 года («Экспо»), на которой будет представлена «Сянцзянская декларация о двухэтапной стратегии достижения углеродной нейтральности в сфере рельсового транспорта».

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2023 China International Rail Transit & Equipment Manufacturing Industry Exposition unveils in Zhuzhou on December 8.
2023 China International Rail Transit & Equipment Manufacturing Industry Exposition unveils in Zhuzhou on December 8.

По сообщению Департамента рекламы городской администрации Чжучжоу, «Экспо» является единственной в Китае международной профессиональной выставкой национального уровня в области производства оборудования для рельсового транспорта. В этом году «Экспо», проходящая под девизом «Умные рельсы: поездка в будущее» при участии 447 компаний на общей выставочной площади 54.000 квадратных метров, состоит из 5 тематических экспозиций, посвященных производству оборудования для рельсового транспорта, ключевым комплектующим и сырью для рельсового транспорта, демонстрации достижений рельсового транспорта в провинции Хунань и будущего рельсового транспорта, эксплуатации и обслуживанию интеллектуальных систем, а также консультациям по проектированию и дизайну.

«Экспо» ожидает более 1200 важных гостей, представляющих отечественные и зарубежные предприятия низко- и высокотехнологичного производства в сфере рельсового транспорта, научно-исследовательских институтов, университетов и колледжей, и планирует принять около 60.000 посетителей. К числу важных участников относятся компании Caterpillar, Corning, CRRC и другие международные и отечественные лидеры отрасли, а также более 300 предприятий, работающих на ключевых направлениях рельсового транспорта, которые продемонстрируют свои новые технологии, разработки и услуги.

Чжучжоу, расположенный на юго-востоке провинции Хунань, является единственным «пилотным» городом как с точки зрения стратегического развития формирующейся промышленной агломерации по производству оборудования для рельсового транспорта, так и в плане создания регионального бренда национального промышленного кластера в Китае. За последние годы, благодаря энергичным усилиям по развитию промышленного кластера по производству оборудования для рельсового транспорта, здесь сформировался «эффект агрегации», позволяющий выпускать десятки тысяч деталей для электровоза за считанные минуты. Множество наименований оборудования, произведенного в Чжучжоу, включая электровозы, электропоезда для пассажирских междугородных перевозок, городские рельсовые транспортные средства, «умные» рельсы и сопутствующую продукцию для рельсового транспорта, пользуется спросом в более чем 100 странах и регионах Европы, Юго-Восточной Азии, Африки, Ближнего Востока и Центральной Азии, покрывая 27% потребностей мирового рынка и занимая первое место в мире по объему рыночной доли.

Ссылки на вложенные изображения:

  Ссылка: https://iop.asianetnews.net/view-attachment?attach-id=443672 

  Подпись: Китайская международная выставка рельсового транспорта и производства оборудования 2023 года стартует в Чжучжоу 8 декабря.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2296436/Exposition.jpg

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