САУДОВСКАЯ АРАВИЯ ПРОВЕДЕТ ФУТБОЛЬНЫЙ КУБОК АЗИИ В 2027 ГОДУ

ЭР-РИЯД, Саудовская Аравия, 1 февраля 2023 г. /PRNewswire/ -- Сегодня в среду, 1 февраля, Саудовская Аравия впервые в своей богатой истории получила права на проведение самого престижного мужского командного турнира Азии — Кубка Азии по футболу™ 2027 на 33-м Конгрессе АФК в Манаме, Бахрейн.

За прошедшие годы Саудовская Аравия добилась огромных успехов, трижды являясь чемпионами (1984, 1988, 1996).

From left to right, AFC President Shaikh Salman bin Ebrahim Al Khalifa; Minister of Sport HRH Prince Abdul Aziz bin Turki Al-Faisal, and SAFF President Yasser Al-Misehal

В связи с этим решением министр спорта и председатель Олимпийского и Паралимпийского комитета Саудовской Аравии Его Королевское Высочество принц Абдель Азиз бин Турки Аль-Фейсал заявил следующее: «Для нас большая честь провести Кубок Азии по футболу ™ 2027. Мы стремимся не только провести грандиозный турнир, который станет незабываемым для всех болельщиков, но и развивать и расширять игру по всей Азии за счет предложения новых платформ для обмена и доступа к новым возможностям. Проведение крупных спортивных мероприятий, и футбола в частности, играет неотъемлемую роль в реализации концепции преобразований «Видение Саудовской Аравии 2030», направленной на расширение участия. Я не сомневаюсь в том, что этот турнир вдохновит мальчиков и девочек по всей стране на участие в спорте и на мечту однажды предсталять свою страну.

Я хочу поблагодарить всех, кто принимал участие в заявке на протяжении последних нескольких лет и кто помог воплотить этот исторический момент в жизнь. Футбольные болельщики Саудовской Аравии с самого начала активно поддерживали данную заявку, и я уверен, что их страсть к футболу и уникальное гостеприимство помогут Кубку Азии по футболу ™ 2027 стать исключительным».

Президент Федерации футбола Саудовской Аравии Ясир Аль Мисехал (Yasser Al Misehal) также выразил признательность королю Салману ибн Абдул-Азизу Аль Сауду и Его Королевскому Высочеству наследному принцу Мухаммеду ибн Салману за их безоговорочную поддержку этой заявки. Аль Мисехал заявил: «Мы — страна с огромной любовью к футболу, и Кубок Азии ™ является чемпионатом, который имеет для нас огромное значение. Это турнир, в котором саудовский футбол пережил свои лучшие моменты. Мы хотим поблагодарить все ассоциации-члены АФК за их доверие, и надеемся оправдать их выбор, проведя этот турнир самым запоминающимся способом. Мы с нетерпением ждем встречи с болельщиками со всего континента, чтобы показать нашу страсть к красивой игре, в дополнение к разнообразным культурам и городам, которые может предложить наша прекрасна страна».

Комментируя этот исторический момент, бывшая звезда сборной Саудовской Аравии и двукратный чемпион Кубка Азии по футболу ™ Мохамед Абдулджавад (Mohamed Abduljawad) заявил следующее: «Для нас сбылась мечта — приветствовать в Саудовской Аравии Кубок Азии по футболу ™. Наши болельщики создадут уникальную атмосферу, как всегда делали на протяжении многих лет. Я уверен, что гости со всей Азии получат теплый прием с саудовским гостеприимством. Ажиотаж уже начался, и мы все готовимся к запоминающемуся турниру».

В турнире примут участие самые захватывающие таланты со всей Азии, а отборочный этап начнется в октябре 2023 года.

В качестве принимающей стороны Саудовская Аравия обязалась сосредоточить свое внимание на:

Развитии программ сотрудничества со всеми ассоциациями-членами АФК в целях создания равных игровых условий и новых возможностей для всех.

Поддержке развития молодежного футбола, чтобы приводить в игру таланты нового поколения.

На 33-м Конгрессе АФК была представлена презентация заявки Саудовской Аравии на проведение турнира в 2027 году. Возглавил презентацию Его Королевское Высочество принц Абдулазиз бин Турки Аль-Фейсал, который поприветствовал делегатов со всей Азии и подчеркнул полную готовность Королевства к запоминающемуся проведению Кубка Азии по футболу ™.

На презентации также присутствовал генеральный секретарь Федерации футбола Саудовской Аравии Ибрагим Алькассим, и бывший игрок сборной Саудовской Аравии Мохаммед Абдулджавад. Они оба представили четкое видение наследия, которое оставит турнир благодаря способствованию роста и прогресса футбола в Азии.

Фото: https://mma.prnewswire.com/media/1994077/Saudi_Arabian_Football_Federation.jpg

SOURCE Saudi Arabian Football Federation