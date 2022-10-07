Запущена новая мобильная игра «ПЛАМЯ ГЕРОЕВ: ТРОЕЦАРСТВИЕ»!

СЕУЛ (Южная Корея), 7 октября 2022 г. /PRNewswire/ -- Официальный запуск 6 октября игры «Пламя героев: Троецарствие» (Hero Blaze: Three Kingdoms) в Google Play Store и Apple App Store разработчиком игр NATRIS, известным также как NFT-платформа метавселенной, привлек внимание геймеров по всему миру. Игра была представлена в Google Play Store еще до запуска, во время предрегистрационного периода, что вызвало огромный интерес.

New 'Play and Earn' mobile game 'HERO BLAZE: THREE KINGDOMS' Begins!

Глобальная презентация охватывает все регионы, за исключением Японии, Тайваня, Гонконга, Макао и Китая. В Японии, на Тайване, в Гонконге и Макао игра, как ожидается, будет запущена в октябре.

Разработчик NATRIS провел ряд мероприятий в честь глобального запуска и приветствовал пользователей по всему миру. Просто войдите в игру, чтобы получить 7-звездного героя самого высокого ранга Чжугэ Лян (Zhuge Liang), и выполняйте ежедневные задания, чтобы получить билеты на розыгрыш MUDOL Stones. Пользователи могут получить MUDOL Stones через различные игровые задания и системы в игре «Пламя героев: Троецарствие» и обменять их на официальном сайте на токены MUDOL2 (токены MUDOL2 торгуются на криптобиржах Huobi и MEXC).

«Франшиза Three Kingdoms, на которой основана игра «Пламя героев: Троецарствие», имеет множество поклонников по всему миру. Ставшая очень популярной в Корее, теперь она запущена в Азии и по всему миру благодаря всем преданным пользователям, которые играли в эту игру, — заявил представитель компании NATRIS. — Мы приложим еще больше усилий для дальнейшего совершенствования игрового сервиса для наших пользователей».

Также на YouTube был выпущен рекламный видеоролик «Пламя героев: Троецарствие».

https://www.youtube.com/watch?v=DYnjUtoT3ck

Кроме того, с новейшей информацией об игре «Пламя героев: Троецарствие» можно ознакомиться на ее официальном сайте и на платформе Discord.

Обзор игры

Название: «Пламя героев: Троецарствие»

Жанр: казуальная РПГ

Платформа: iOS / Android

iOS: https://apps.apple.com/us/app/id1599064729

Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.natris.samplrebirthlite.kr

Дата запуска: 6 октября 2022 г.

Официальный веб-сайт: https://heroblaze3kd.io/

YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=DYnjUtoT3ck

Discord: https://discord.com/invite/heroblaze3kd

Контактная информация: https://natris.oqupie.com/portals/1652

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Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1915648/Natris_game_image.jpg

SOURCE NATRIS