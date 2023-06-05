Торговый фестиваль в Чэнду с импортированными товарами

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Chengdu Commerce Bureau

05 Jun, 2023, 11:18 ET

ЧЭНДУ, Китай, 5 июня 2023 г. /PRNewswire/-- В городе Чэнду, столице провинции Сычуань на юго-западе Китая, 2 июня начался летний торговый фестиваль. На фестивале рассказывается об импортированных товарах, перевозимых через China-Europe Express Railway из различных стран.

В течение восьми дней на этом мероприятии представлен широкий ассортимент трансграничных товаров и уникальных ремесел от 15 Chengdu-Eurasia National (Commodity) Pavilions в районе Цинбайцзян Чэнду, а также павильоны в городском районе Шуанлу, районе Цзинниу и Ассоциации трансграничной электронной коммерции Чэнду.

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Chengdu residents shop for goods imported via the China-Europe Express
Chengdu residents shop for goods imported via the China-Europe Express

Целью фестиваля является создание нового сценария потребления импортируемой продукции и обеспечение жителям доступа к высококачественным международным товарам, предоставляя комфортные условия для совершения покупок.

"Продаваемые товары являются не только доступными по цене, но и гарантированного качества", – заявил официальный представитель бюро международной торговли и логистики Qingbaijiang district.

Кроме того, на универсальной онлайн-платформе под названием Chengdu Cloud Shopping проводятся различные рекламные мероприятия. Потребители могут покупать товары дома по всему миру с помощью мини-программы Chengdu Cloud Shopping.

По словам должностных лиц торгового бюро Чэнду, в качестве поддержки фестиваля, 9 июня планируется провести совещание по согласованию импортируемых товаров.

Это совещание поможет наладить связь между предложением и спросом на импортируемые товары, еще больше расширить каналы сбыта импортируемых товаров и продолжать стимулировать потребление импортируемых товаров.

Благодаря запуску China-Europe Railway Express, Чэнду трансформировался от внутреннего города в международный шлюз. Международный железнодорожный порт Чэнду в районе Цинбайцзян соединил более 100 городов как внутри страны, так и за ее пределами.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2092684/Chengdu_residents_shop_for_goods_imported_via_the_China_Europe_Express.jpg

 

SOURCE Chengdu Commerce Bureau

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