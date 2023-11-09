ПЕКИН, 10 ноября 2023 г. /PRNewswire/ -- Международный конкурс коротких видео «Перспектива общего будущего» (Vision for a Shared Future), проводимый при спонсорской поддержке агентства видеоновостей CCTV (CCTV+), пригласил организации СМИ и практических специалистов со всего мира поделиться трогательными историями, связанными с инициативой «Пояс и путь» (Belt and Road Initiative, BRI), направленной на создание «пояса развития», который принесет пользу всему миру, и строительство «дороги к счастью» для всех стран.

Познакомьтесь с полным интерактивным многоканальным пресс-релизом здесь: https://www.multivu.com/players/English/9225451-vision-for-a-shared-future-global-short-video-showcase/

Со всего мира были собраны 273 работы от 96 организаций и частных лиц из 50 стран и регионов, представленные на 16 разных языках. Отобранные работы были разделены на четыре категории, включая 21 истории о выдающемся Шелковом пути, 16 историй о выдающемся общении в рамках Шелкового пути, 12 историй о выдающихся участниках строительства Шелкового пути и 12 историй о выдающейся молодежи Шелкового пути.