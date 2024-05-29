Тренируйся и выигрывай: стартует предматчевый розыгрыш Криптокубка Bybit 2024 года

ДУБАЙ, ОАЭ, 30 мая 2024 г. /PRNewswire/ -- В преддверии крупнейшего футбольного турнира Bybit, одна из трех лидирующих по объему торгов мировых криптобирж, с радостью объявляет о проведении предматчевого мероприятия — Криптокубка 2024 года (Crypto Cup 2024). Эта специальная тренировка призвана разогреть футбольных болельщиков и криптоэнтузиастов, предлагая шанс им выиграть часть призового фонда размером 50.000 USDT.

Train and Win: Bybit’s Crypto Cup 2024 Pre-Game Kicks Off

Предматчевый розыгрыш Криптокубка-2024 проходит с 00:00 UTC (полночь) 27 мая 2024 года до 23:59 UTC 14 июня 2024 года. Участники могут заработать фантастические футбольные награды, выполняя простые задания и участвуя в розыгрыше призов.

Как принять участие?

Чтобы подключиться к предматчевому розыгрышу Криптокубка 2024 года и побороться за часть призового фонда размером 50.000 USDT, выполните следующие простые действия:

Нажмите кнопку «Зарегистрироваться сейчас» (Register Now) на странице мероприятия, чтобы зарегистрироваться на мероприятие. Пройдите 1-й уровень верификации, чтобы получить право на вознаграждение. Выполните простые задачи по депозитам и торговле. За каждое выполненное задание вы получите один счастливый билет (Lucky Draw).

Что нужно сделать, чтобы выиграть часть призового фонда размером 50.000 USDT?

Это увлекательный способ совместить свою любовь к футболу с интересом к криптовалютной торговле. Участники автоматически получат один счастливый билет после выполнения каждого задания. Каждый счастливый билет гарантирует вознаграждение. Выполняя больше заданий, участники могут заработать дополнительные счастливые билеты, тем самым обеспечив себе большее вознаграждение.

Еще до начала главного события не упустите шанс потренироваться и выиграть по-крупному! Количество призов ограничено, и они будут выдаваться в порядке живой очереди. Зарегистрируйтесь прямо сейчас, выполняйте задания и торгуйте, прокладывая свой путь к победе!

Дополнительную информацию можно найти на веб-сайте: https://www.bybit.com/promo/campaign/Crypto_Cup_2024_PreGame

#Bybit / #TheCryptoArk

О компании Bybit

Bybit входит в тройку криптовалютных бирж мира по объему торгов и насчитывает 30 миллионов пользователей. Биржа основана в 2018 году. Компания предлагает профессиональную платформу, где инвесторам и трейдерам доступен сверхбыстрый механизм сопоставления, обслуживание клиентов в режиме 24/7 и поддержка сообщества на разных языках. Компания Bybit гордится тем, что она является партнером действующего чемпиона Формулы-1 среди конструкторов и пилотов: команды Oracle Red Bull Racing.

За подробной информацией обращайтесь в Пресс-центр Bybit.

С запросами от СМИ обращайтесь по адресу: [email protected]

Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт https://www.bybit.com

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