ТАКЕР КАРЛСОН ВОЗВРАЩАЕТСЯ С ЗАПУСКОМ НОВОГО ВИДЕОСЕРВИСА TUCKER CARLSON NETWORK

News provided by

Tucker Carlson Network

12 Dec, 2023, 08:17 ET

Сеть Карлсона будет размещать множество новых шоу, в том числе развернутые интервью, комментарии, новостные репортажи и глубинные расследования.

TAMПA, Флорида, 12 декабря 2023 г. /PRNewswire/ -- Tucker Carlson Network, новый видеосервис по абонементам официально запущен на домене TuckerCarlson.com, о чем объявили Такер Карлсон (Tucker Carlson), Нейл Пател (Neil Patel) и Джастин Уэллс (Justin Wells). Пател является генеральным директором компании, ведущим коммерческие операции. Уэллс является президентом и курирует все программирование и содержание.

Во время открытия Карлсон заявил: «Новостной охват на Западе стал средством сдерживания. Репортеры больше не раскрывают публике важную информацию, они работают на ее сокрытие. Мы планируем говорить правду о важных вещах — ясно и бесстрашно».

С сегодняшнего дня Сеть Такера Карлсона (Tucker Carlson Network, TCN) будет местом для множества новых программ. Доступ как к бесплатному содержимому, которое поддерживается за счет рекламы, так и к премиальному видеоконтенту будет открыт на сайте TuckerCarlson.com.  Видеоконтент Карлсона, не являющийся абонентским, будет по-прежнему доступен в социальной сети X. Аудиоверсии этого контента будут доступны в форме подкаста под названием «Подкаст Такера Карлсона».

Уэллс добавил, что «Такер поддерживал важную связь с аудиторией в Х. Мы с нетерпением ждем продолжения этих отношений, а также предоставления людям еще большего объема видеоконтента через Сеть Такера Карлсона».

Подробнее на сайте TuckerCarlson.com

Логотип - https://mma.prnewswire.com/media/2298045/Tucker_Carlson_Network_Logo.jpg

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