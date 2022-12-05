В Университете Цинхуа прошел Всемирный форум поколения Z 2022

На форуме поколения Z 2022 в Университете Цинхуа молодые люди поделились своими мыслями о Китае и мире

Студент Лю Дибо поделился в ходе форума своим опытом волонтерства на зимних Олимпийских играх в Пекине

ПЕКИН, 5 декабря 2022 г. /PRNewswire/ -- Студент Университета Цинхуа Лю Дибо (Liu Dibo) поделился своим опытом волонтерства на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине в ходе Всемирного форума поколения Z 2022 (далее «форум»). Этот форум, организованный Университетом Цинхуа совместно с China Daily, собрал китайских и зарубежных участников из более чем 30 стран, которые смогли по удаленной связи или заочно поделиться своими историями и мыслями о том, в каком направлении движется Китай и весь мир.

Лю Дибо, обучающийся на кафедре окружающей среды Университета Цинхуа, рассказал аудитории о волонтерстве на зимних Олимпийских играх и на Паралимпийских играх 2022 года, где он был помощником Франческо Риччи Битти (Francesco Ricci Bitti), президента Ассоциации международных федераций летних олимпийских видов спорта. Лю рассказал о том, как он поддерживал «дружбу поколений» с г-ном Битти, как он рассказал ему, как сильно изменился Китай со времени проведения летних Олимпийских игр 2008 года в Пекине, и как он делился с ним информацией о китайской культуре и достопримечательностях в Пекине. После возвращения г-на Битти на родину Лю был очень рад получить от него письмо, в котором он поблагодарил своего «невероятного друга» за то, что он сделал его «пребывание в Пекине в 2022 году приятным и комфортным», и пригласил его на следующие зимние Олимпийские игры, которые пройдут в Италии в 2026 году.

В ходе форума выступили молодые люди из таких стран, как Россия, Индия, ЮАР, Франция, Египет, Грузия и Соединенные Штаты. Собрав в одном месте молодежь со всего мира, этот форум продемонстрировал положительный опыт молодых людей, стремящихся реализовать свой потенциал.

Издатель и главный редактор газеты China Daily Цюй Инпу (Qu Yingpu) выступил с речью на форуме с призывом к молодежи по всему миру содействовать созданию «сообщества с общим будущим для человечества» и призвал молодых людей попытаться лучше понять Китай.

Секретарь комитета КПК Университета Цинхуа и председатель совета Университета Цинхуа Цю Юн (Qiu Yong) заявил в своем вступительном слове следующее: «Молодежь олицетворяет собой надежду и формирует будущее. Построение лучшего будущего зависит от дружбы молодых людей, которая должна сохраняться из поколения в поколение».

Среди выступивших на форуме молодых людей также был россиянин Ник Гу (Nik Gu). Он изучает международные отношения и является глобальным студенческим послом Университета Цинхуа. Гу рассказал о стремительном развитии Китая за последние годы. Этот студент, проживающий в Китае уже 17 лет, заявил, что на него сильно повлияла культурная концепция «гармония без единообразия», и призвал молодых людей по всему миру объединить усилия в целях содействия формированию «сообщества с общим будущим для человечества».

Грузинский влогер Тамар Квливидзе (Tamar Kvlividze), проживающая в Китае, рассказала участникам форума о том, как она размещает видеоролики о своем опыте жизни в стране в социальных сетях Китая и Грузии. Квливидзе отметила, что ее каналы пользуются большой популярностью как в Китае, так и в Грузии, и выразила надежду на углубление культурных связей между двумя странами.

Мин Тао Чань (Minh Thao Chan), французский аспирант из Университета Цинхуа, специализирующийся на автономном вождении, рассказал о своих мыслях и понимании «китайского пути к модернизации», выразив восхищение тем, какое Китай уделяет внимание развитию науки, технологий и образования.

Более подробная информация представлена на веб-сайте Университета Цинхуа.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1960574/image_5002812_21192964.jpg

SOURCE Tsinghua University