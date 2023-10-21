Начато сооружение первой очереди СЭС мощностью 50 МВт на крыше заводе JA Solar в Баотоу

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JA Solar Technology Co., Ltd.

21 Oct, 2023, 14:53 ET

Начато сооружение первой очереди проекта по установке солнечной электростанции мощностью 50 МВт на крыше производственной площадки JA Solar в Баотоу

ПЕКИН, 21 октября 2023 г. /PRNewswire/ -- Компания JA Solar недавно объявила о начале сооружения первой очереди проекта по установке солнечной электростанции (фотоэлектрической системы) с распределенной генерацией мощностью 50 МВт на крыше своей производственной площадки в Баотоу. Проект считается важным шагом на пути к экологизации производства и экономической деятельности в масштабах всей компании.

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First Phase of JA Solar Baotou Manufacturing Base 50MW Rooftop PV Project Starts Construction
First Phase of JA Solar Baotou Manufacturing Base 50MW Rooftop PV Project Starts Construction

Реализация проекта стоимостью 150 млн юаней предусмотрена в четыре этапа и должна быть завершена к концу 2023 года. По ожиданиям, система с фотоэлектрическими модулями n-типа DeepBlue 4.0 производства JA Solar будет вырабатывать 65 млн кВт-ч электроэнергии в год, что эквивалентно ежегодному сокращению выбросов углекислого газа на 54 000 тонн. Местные СМИ отмечают, что проект станет образцом в продвижении применения солнечной фотоэлектрической энергии в регионе.

Компания JA Solar традиционно привержена концепции устойчивого развития. Строя свою деятельность на принципах низкоуглеродного развития, компания JA Solar создала экологически чистую производственную экосистему. По состоянию на февраль 2023 года шесть производственных площадок JA Solar были включены в список «зеленых производственных объектов» Министерства промышленности и информационных технологий (MIIT) Китая. Ранее в этом году линейка продукции n-типа компании JA Solar прошла сертификацию PPE2 по показателям углеродного следа во французской лаборатории Certisolis; тем самым компания JA Solar стала одним из первых производителей фотоэлектрических модулей, обладающих французским «зеленым» сертификатом согласно новому стандарту PPE2, продемонстрировав конкурентоспособность своей линейки продукции n-типа по уровню выбросов углекислого газа.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2252851/image_1.jpg

SOURCE JA Solar Technology Co., Ltd.

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