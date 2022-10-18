Всемирный экономический форум добавил второй завод SANY в глобальную сеть Lighthouse

News provided by

SANY Group

Oct 18, 2022, 21:45 ET

ЧАНША (Китай), 19 октября 2022 г. /PRNewswire/ -- Компания SANY Heavy Industry (далее — SANY), ведущий производитель высокотехнологичного оборудования, теперь имеет два завода с сертификацией Lighthouse — предприятия включены в престижную глобальную сеть Global Lighthouse Network (GLN) Всемирного экономического форума (ВЭФ). Завод № 18 в Чанше вторым из предприятий мировой тяжелой промышленности получил сертификацию Lighthouse после расположенного в Пекине завода по производству буровой техники компании SANY.

Continue Reading
Lighthouse factory of SANY
Lighthouse factory of SANY

Сеть GLN, основанная в сотрудничестве с McKinsey, присваивает статус Lighthouse Factory заводам-первопроходцам в области цифрового производства и глобализации 4.0, демонстрирующим высочайший уровень интеллектуального производства и цифровизации.

В ответ на вызовы, связанные с цикличными колебаниями на рынке тяжелой промышленности и многообразием, но при этом низким объемом производства деталей для тяжелой техники, компания SANY в полной мере использовала гибкие автоматизированные технологии производства, искусственный интеллект (ИИ) и масштабируемые решения из области Интернета вещей (IoT), создав цифровую и гибкую систему производства тяжелого оборудования на заводе № 18. На заводе были продемонстрированы значительные улучшения: SANY добилась увеличения производственных мощностей на 123%, повышения производительности на 98% и сокращения производственных издержек на 29%.

«В мировой тяжелой промышленности только два завода отмечены сертификацией Lighthouse, и оба они принадлежат SANY. Получение второй сертификации является признанием нашего опыта и демонстрирует наши высокие достижения в области современного производства и цифровой трансформации», — заявил председатель правления компании SANY Heavy Industry Сян Венбо (Xiang Wenbo).

В июле этого года SANY была названа одной из «50 самых умных компаний» по версии MIT Technology Review, а ее завод № 18 становится «самым умным» заводом Lighthouse в секторе тяжелого оборудования.

  • Завод площадью 100 000 квадратных метров выпускает насосные установки, насосы на прицепах и насосы на шасси грузового автомобиля, лидирующие по рыночной доле на протяжении многих лет подряд.
  • На заводе полностью автоматизированы девять основных производственных процессов и 32 рутинных производственных сценария.
  • Каждый насос, производимый на заводе, получает эксклюзивную идентификационную карту с начала производства и интеллектуально направляется «заводским мозгом» MOM на протяжении всего производственного процесса. На заводе реализованы все элементы интеллектуального производства.
  • Все операции по резке и сортировке стальных листов выполняются ИИ-роботами с трехмерной визуализацией, что повышает точность вплоть до 1 мм, сокращает время на 60% и уменьшает объем отходов материалов почти вдвое.
  • 1540 датчиков и 200 полностью сетевых роботов, установленных на заводе, ежедневно генерируют более 30 ТБ больших данных.
  • Благодаря технологии слежения Arc Tracking поворотный круг насосной установки длиной 3,7 м и весом 2,6 тонны впервые в отрасли получил сцепление и сварку без креплений.

Компания SANY инвестировала в завод 500 млн юаней (69,53 млн долл. США), и с момента начала реализации этого проекта в Чанше в 2020 году компания совершила прорывы по 55 базовым технологиям.

Трансформация завода № 18 в Чанше в предприятие интеллектуального производства позволила увеличить производственную мощность на 123%, эффективность работы персонала на 98% и общий уровень автоматизации на 76% с возможностью производства 263 единиц учета запасов. В 2021 году стоимость завода в расчете на душу населения достигла 14,7113 млн юаней (2,05 млн долл. США), а стоимость на квадратный метр составила 154 000 юаней (21 410 долл. США).

Оригинальные технологические и технические решения, появившиеся на заводе № 18 в Чанше, были быстро внедрены на 45 других заводах компании SANY. Эти 46 осуществивших цифровую трансформацию предприятий позволили сформировать план создания интеллектуальных заводов в контексте четвертой промышленной революции, одновременно расширив концепцию интеллектуального производства по верхним и нижним звеньям промышленной цепи.

«Компания SANY стремится к цифровой и интеллектуальной трансформации интеллектуальной продукции, производства и эксплуатации за счет непрерывного технологического прогресса и обмена опытом, и мы преуспеваем в стремлении стать эталоном интеллектуального производства в мировой отрасли тяжелой техники», — добавил г-н Сян.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1923391/1.jpg
Логотип — https://mma.prnewswire.com/media/1518641/logo_Logo.jpg

SOURCE SANY Group

Also from this source

Il Forum economico mondiale aggiunge la seconda fabbrica SANY...

Światowe Forum Ekonomiczne dodaje drugą fabrykę SANY do sieci...

Explore

More news releases in similar topics