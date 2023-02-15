Умные инвестиции в условиях неопределенности: CoinEx держит в курсе динамики рынка

Умные инвестиции в условиях неопределенности: CoinEx держит пользователей в курсе динамики рынка

ГОНКОНГ, 15 февраля 2023 г. /PRNewswire/ -- Ежегодный отчет по криптовалютам за 2022 год, публикуемый совместно компаниями CoinEx и ViaBTC Capital, прогнозирует, что две основные криптовалюты — биткойн (BTC) и эфир (ETH) — будут по-прежнему подвержены большой неопределенности в 2023 году. Согласно этому отчету ожидается, что биткойн сохранит волатильность, учитывая неопределенность мировой экономики и геополитический климат. В то же время модернизация сети Ethereum в Шанхае во 2 квартале 2023 года позволит стейкерам реализовать свои ETH, внесенные в 2020 году. Избыточное предложение, вызванное этими факторами, может повлиять в краткосрочной перспективе на цены как BTC, так и ETH.

Source: CoinEx

Для обеспечения более рациональных инвестиций в условиях непредсказуемого рынка пользователи криптовалют должны отслеживать рыночные тенденции, оперативно принимать инвестиционные решения и соответствующим образом корректировать свои стратегии.

Пользователи криптовалют по всему миру могут быть в курсе новейших тенденций рынка, заглянув на веб-страницу CoinEx [Market]. Следует отметить, что с момента внедрения сегмента [Market] CoinEx продолжает совершенствовать свои функции для повышения качества обслуживания, помогая пользователям отслеживать изменения рынка в режиме реального времени.

Страница [Market] охватывает следующие разделы:

I. Список криптоактивов

В списке криптоактивов пользователи смогут выбрать интересующую их криптовалюту по таким новым категориям как Холдинги, Отобранные и по различным тегам, обеспечивающим панорамную картину ценовых колебаний и объемов торговли этой криптовалютой.

II. Новинки

Раздел новинок быстро ознакомит пользователей с новыми криптоактивами, торгуемыми на CoinEx. Данная функция ранжирует криптовалюты в хронологическом порядке в зависимости от времени их регистрации на бирже, информируя пользователей о последних показателях новых криптовалют. В то же время пользователи также могут отслеживать конкретные категории криптовалют, что обеспечивает повышенное удобство при инвестировании в различные криптовалюты.

III. Обзор рынков

Функция Обзор рынков [Markets Overview] собирает на одной странице рейтинг криптовалют, тренды трейдинга, изменения цен и исторические данные в режиме реального времени, удовлетворяя потребности пользователей. Благодаря Обзору рынков пользователи могут просматривать в режиме реального времени статистические данные, такие как рейтинги криптовалют, распределение заявок на продажу, распределение изменений цен и историческая рыночная стоимость, чтобы идти в ногу с тенденциями рынка.

Несмотря на множество неопределенностей, с которыми сталкивается криптовалютный рынок в 2023 году, мы также наблюдаем множество развивающихся категорий и инновационных проектов. Будучи в курсе происходящих на рынке событий и отслеживая последние тенденции, криптоинвесторы могут воспользоваться преимуществом первопроходца и принимать взвешенные решения, наблюдая за рынком. Разработанный компанией CoinEx сегмент [Market], являющийся одним из мостов к криптобогатству, помогает инвесторам находить больше возможностей на волатильном рынке.

Контактная информация

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Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1999377/Source_CoinEx.jpg

SOURCE CoinEx Global Limited