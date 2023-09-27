На промышленной ярмарке в Шанхае Shanghai Electric показала научно-технические инновации | Shanghai Electric на Китайской международной промышленной ярмарке 2023 г. в Шанхае представила ряд научных и технических инноваций мирового уровня

ШАНХАЙ, 27 сентября 2023 г. /PRNewswire/ -- Недавно компания Shanghai Electric (SEHK:2727, SSE:601727) продемонстрировала свои предложения на Китайской международной промышленной ярмарке 2023 г. (China International Industrial Fair, CIIF), прошедшей в Национальном выставочном и конференц-центре (Шанхай) 19–23 сентября 2023 г., по теме Будущее с нулевыми выбросами углерода для всех, сосредоточившись на трех основных направлениях: интеллектуальная энергетика, интеллектуальное производство и интеграция цифровой аналитики. Компания Shanghai Electric впечатлила посетителей демонстрацией результатов цифровой трансформации производства оборудования, обїединяющего цифровую аналитику, ветроэнергетику, фотоэнергетику, накопители энергии и распределенные решения, а также другие инновационные технологии мирового класса, способные обеспечить будущее с нулевыми выбросами углерода для всех.

Shanghai Electric Showcases Multiple World-Class Scientific and Technological Innovations at the China International Industrial Fair 2023 in Shanghai.

«Когда Китай предложил свои двойные цели по выбросам углерода 3060, которые предполагают достижение пика выбросов углерода к 2030 году и углеродную нейтральность к 2060 году, компания Shanghai Electric начала разработку комплексной новой энергосистемы и трехмерного решения технопарка с нулевыми выбросами углерода, — сказал президент Shanghai Electric Group Лю Пин (Liu Ping) в своем выступлении на CIIF. — Наши распределенные интегрированные решения из ветровых, солнечных и накопительных систем, интеграция цифровой аналитики и интеллектуальная система управления выбросами углерода, продемонстрированные на CIIF, позволят большему числу клиентов и партнеров по всему миру добиться своих целей по снижению выбросов углерода и достижению нулевых выбросов».

В день открытия CIIF компания Shanghai Electric подписала соглашения о стратегическом сотрудничестве с компанией AVIC Commercial Aviation Engine Co., Ltd. и с Национальным инновационным центром дельты реки Янцзы, открыв новую главу всеобъемлющего сотрудничества.

Создание возможности для трансформации энергетики промышленной цепочки поставок благодаря выпуску трех основных интеллектуальных промышленных решений

Десятилетия опыта разработки технологических инноваций для энергетической отрасли позволили компании Shanghai Electric успешно выпустить три основных интеллектуальных промышленных решения, а именно: Energy Carbon Smart Butler, промышленную интернет-платформу SEunicloud 4.0 и Технопарк с нулевыми выбросами углерода. Также был разработан «управляющий выбросами углерода в энергетике» на основе промышленной интернет-платформы, реализующий трансформацию от эксперта энергетики к управляющему выбросами углерода в энергетике. Это решение ориентировано на полный жизненный цикл планирования, строительства и эксплуатации и глубоко интегрирует оборудование и информационные технологии для удовлетворения общих и конкретных потребностей различных клиентов, от крупных предприятий до технопарков, фабрик, складов, школ, городов и т. д.

Обеспечение работы интегрированных ветровых, солнечных, накопительных и распределенных интеллектуальных энергетических решений

Интегрированные накопительные решения для ветряных и солнечных энергосистем компании Shanghai Electric позволяют получить интегрированное оборудование и услуги для мультиплексных, высококлассных систем хранения и кондиционирования энергии. Энергетические, пневмоаккумулирующие энергетические установки, накопители энергии на литиевых батареях, накопители энергии на основе проточных аккумуляторов и другие системы хранения энергии, технологическое оборудование могут выполнять функции регулирования частоты и пиков на детальном уровне.

Кроме того, компания Shanghai Electric продемонстрировала свой трехмерный технопарк с нулевыми выбросами углерода, обеспечивающий технопарки всем, от проектирования и построения экологичных промышленных установок до распределенных новых источников энергии, от экологичных интеллектуальных производственных линий до отраслевого повышения энергоэффективности. Также показаны примеры снижения выбросов углерода в источнике, служащие инновационными демонстрациями многофункциональнной взаимодополняемости в отрасли и определением ведущих показателей для экологичных интеллектуальных фабрик с нулевым выбросом углерода.

Стимулирование оптимизации интеллектуального производства и демонстрация технологий для оборудования следующего поколения в различных отраслях

На CIIF компания Shanghai Electric продемонстрировала решения полных производственных линий для интеллектуальных фабрик по производству литиевых батарей, систем автоматизированного управления железнодорожным транспортом, крупномасштабных высокоточных шлифовальных станков и инструментальной оснастки для станков с ЧПУ от среднего до высокого уровня для новой отрасли производства литиевых батарей для энергетики, а также городского железнодорожного транспорта и инструментальной оснастки для промышленных станков. Кроме того, компания Shanghai Electric продемонстрировала такое оборудование, как большие стационарные газовые турбины класса F, высокотемпературные газоохлаждаемые реакторы, трансформаторы сверхвысокого напряжения и интеллектуальные универсальные воздушные выключатели.

В сфере транспорта на новых источниках энергии компания Shanghai Electric предлагает полную цепочку услуг для отрасли, включая проектирование промышленных предприятий с низким уровнем выбросов углерода, интеллектуальные производственные линии для сборки автомобилей и аккумуляторов, аккумуляторы для автомобилей на новых источниках энергии и другие компоненты. Для авиационной отрасли компания Shanghai Electric может поставлять ключевые продукты и интегрированные услуги, например автоматические сверлильные и клепальные системы и сборочные линии, а также важные подсистемы и компоненты самолетов, например контрольно-измерительные системы самолетов, крепеж для самолетов и лопасти двигателей. Для клиентов из судостроительной отрасли компания расширила поставки устройств для балластных вод судов, морских энергетических систем и вспомогательного оборудования с огромным потенциалом развития.

В будущем компания Shanghai Electric продолжит использовать свои преимущества в производстве передового оборудования и интеллектуальной энергетике, тесно сотрудничая с организациями отраслевых цепочек для достижения нулевых выбросов углерода.

Для просмотра видео об участии компании Shanghai Electric в CIIF 2023 посетите веб-страницу:

https://www.facebook.com/ShanghaiElectric/videos/1486796252116909/.

Видео — https://mma.prnewswire.com/media/2221279/Shanghai_Electric.mp4

Логотип — https://mma.prnewswire.com/media/1800747/logo_new_Logo.jpg

SOURCE Shanghai Electric