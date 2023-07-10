Раскройте свой потенциал в торговле: Vantage проводит престижный конкурс онлайн-трейдинга

News provided by

Vantage

10 Jul, 2023, 14:40 ET

Захватывающее состязание в торговом мастерстве с главным призом в размере 20 000 долл. США для главного победителя.

ПОРТ-ВИЛА (шт. Вануату), 10 июля 2023 г. /PRNewswire/ --Титулованный мультирыночный брокер Vantage (также известный как Vantage Markets) с гордостью объявляет о проведении конкурса Vantage Live Trading Competition* — выдающегося события для трейдеров с общим призовым фондом 50 000 долл. США. Конкурс предоставит трейдерам* возможность продемонстрировать свои исключительные навыки в области торговли.

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Торговый конкурс Vantage Live 2023
Торговый конкурс Vantage Live 2023

Соревнование пройдет в период с 1 августа по 30 сентября 2023 года. Участникам будет предложено побороться за первое место, добившись наибольшего процентного прироста средств на своем счете Vantage до конца мероприятия. Часть призового фонда разделят 20 финалистов с наиболее высокими результатами, а самого успешного трейдера ждет денежный приз в размере 20 000 долл. США.

«Мы призываем трейдеров из различных сфер продемонстрировать свои навыки в торговле. Соревнование Vantage Live Trading — это не только денежное вознаграждение за успех; это свидетельство выносливости и деловой хватки каждого участника», — заявил Марк Депальер, директор по стратегии и торговле Vantage.

Организаторы мероприятия обещают атмосферу энергичных торгов и адреналин киберспортивных состязаний. По мере проведения конкурса промежуточные результаты турнира будут регулярно обновляться, чтобы участники имели возможность видеть собственные показатели. Это событие обеспечивает опытным трейдерам идеальную площадку для демонстрации своего мастерства и возможность побороться за профессиональное превосходство и прибыльные награды.

Регистрация для участия в конкурсе началась 1 июля и завершится 22 сентября 2023 года, в то время как сам конкурс стартует 1 августа. Ранняя регистрация дает начинающим участникам достаточно времени для того, чтобы подготовиться к соревнованию, обеспечивая необходимые условия для захватывающего соревнования.

* На данное предложение распространяются применимые положения и условия. Полный список стран, соответствующих условиям для участия, представлен на сайте https://www.vantagemarkets.com/en-ph/promotion/live-trading-competition/

Информация о компании Vantage

Vantage (Vantage Markets) — это международная брокерская компания, управляющая рядом активов и предлагающая своим клиентам доступ к высокотехнологичным сервисам для торговли валютами, биржевыми товарами, индексами, акциями, облигациями и биржевыми фондами.

Имея за плечами более чем 13-летний опыт работы на рынке, компания Vantage — это нечто большее, чем просто брокер. Компания предлагает надежную трейдинговую экосистему, удостоенное наградами мобильное приложение для трейдинга, а также простую в использовании платформу для торгов, позволяющую клиентам извлекать максимальную выгоду из торговых возможностей. Скачайте приложение Vantage в App Store или Google Play.

Извлекайте максимальную выгоду из рыночных возможностей, торгуя с умом @vantage

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2149001/Vantage_Live_Trading_Competition_2023.jpg
Логотип — https://mma.prnewswire.com/media/1745281/Vantage_Logo.jpg

SOURCE Vantage

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