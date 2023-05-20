Откройте для себя будущее Android POS с продуктами SUNMI 3-го поколения

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SUNMI

20 May, 2023, 10:00 ET

ЧИКАГО, 20 мая 2023 г. /PRNewswire/ -- Компания SUNMI представила POS-терминал 3-го поколения на международной специализированной выставке гостинично-ресторанного бизнеса в Чикаго – NRA Show 2023 (стенд 5561). Публике были представлены три новых флагманских продукта: SUNMI V3 MIX, SUNMI T3 PRO и SUNMI T3 PRO MAX.

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SUNMI 3rd generation new products T3 PRO series and V3 MIX
SUNMI 3rd generation new products T3 PRO series and V3 MIX

SUNMI V3 MIX представляет собой принципиально новый pos-терминал с 10-дюймовым дисплеем высокого разрешения и встроенным принтером, который можно использовать как в условиях мобильности, так и на рабочем столе. Легкий вес, компактный дизайн и простота в использовании позволяют V3 MIX сократить время, необходимое для кассовых операций, и существенно повысить эффективность оплаты.

Поскольку коммерческие облегченные кассовые аппараты становятся тенденцией, серия SUNMI MIX может принимать заказы, сканировать, использовать NFC/SoftPOS и печатать чеки, предоставляя клиентам малого и среднего бизнеса универсальное решение. Кроме того, предлагаются различные аксессуары на каждый день, которые помогут их бизнесу: USB-дисплей для клиентов, ручной ремешок, крепление на плечевой ремень и пр.

Если взять в качестве примера прачечную, V3 MIX удовлетворяет требования магазина и PUD (сбора данных) на одном устройстве, позволяя предприятиям отказаться от использования двух отдельных устройств: планшетов и принтеров для оплаты в магазине и портативных устройств для доставки на дом.

Серия SUNMI T3 PRO определяет флагманский стандарт рабочего стола Android с благодаря высокой производительности. T3 PRO – первое коммерческое устройство, оснащенное 8-ядерным чипсетом Qualcomm Snapdragon 5G (до 2,7 ГГц) с Wi-Fi 6E. Кроме того, благодаря основному дисплею с откидным экраном и легко отсоединяемому дисплею для клиентов, пользователи могут свободно выбирать различные комбинации экранов. Модель T3 PRO MAX, оснащенныая высокоскоростным принтером 80, обеспечивает пользователям высокоэффективную и быструю печать, облегчая выполнение комплексных бизнес-операций.

SUNMI T3 PRO – лучший вариант для крупных сетевых магазинов, которым необходима высокая производительность, непревзойденное качество и привлекательный дизайн. SUNMI T3 PRO также является хорошим выбором для некоторых элитны ресторанов, которым необходимо интегрировать SaaS-платежи.

К тому же, компания SUNMI модернизировала свою операционную систему SUNMI до новой версии на базе Android 13. Новая версия оптимизирует общую производительность для лучшей совместимости, безопасности, плавности работы и внешнего вида. Благодаря DMP от SUNMI клиенты могут управлять всеми своими устройствами.

Эти флагманские продукты будут официально выпущены в третьем квартале 2023 года. Более подробная информация о продукции представлена на официальным сайте компании SUNMI. Также приглашаем вас посетить стенд компании SUNMI на выставке NRA Show 2023.

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/2080956/SUNMI_3rd_generation_products_T3_PRO_series_V3_MIX.jpg
Логотип - https://mma.prnewswire.com/media/2081156/sunmi_Logo.jpg

SOURCE SUNMI

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