Телевизионный ролик, выпущенный компанией Hisense перед ЧМ по футболу 2022 года в Катаре

«Идеальный матч» является официальной темой глобальной кампании Hisense в рамках чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре, посвященной захватывающим и незабываемым моментам матчей чемпионата мира, которыми наслаждаются перед телевизором клиенты со всего мира, а также партнеры, придерживающиеся аналогичных целей, стремлений и качества, отражая идеальные отношения между компанией Hisense, чемпионатом мира по футболу 2022 года в Катаре и болельщиками по всему миру.

В телевизионном ролике под названием «Идеальный матч» компания Hisense демонстрирует свою новейшую высококачественную продукцию с использованием передовых технологий, включая лазерные телевизоры, телевизоры ULED, холодильники и т. д., которые помогут зрителям по всему миру и футбольным болельщикам получить неповторимое удовольствие от просмотра матчей во время этого чемпионата мира по футболу.

Новейшие инновации компании Hisense предоставляют новые возможности фанатам чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре

Ранее в этом году компания Hisense была объявлена официальным спонсором чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре, что позволило ей значительно продвинуть на рынке свой полный, удостоенный наград и инновационный ассортимент телевизоров и умной бытовой техники. Компания Hisense стремится к созданию захватывающих впечатлений от просмотра матчей крупнейшего чемпионата в мире международного футбола, усиливая значимость спорта, объединяя международное сообщество любителей спорта при помощи новых и инновационных способов, и помогая болельщикам со всего мира выражать свое счастье, удовольствие и энтузиазм.

В последние несколько лет компания Hisense, являющаяся официальным спонсором двух последовательных чемпионатов мира по футболу ФИФА, стремилась к завоеванию всемирного признания и повышению уровня репутации высококлассной продукции посредством спортивного маркетинга. «В этом году наша цель заключается в том, чтобы отпраздновать и усовершенствовать интересные моменты взаимодействия футбольных болельщиков в рамках глобальной кампании "Идеальный матч"», — добавила Кэнди Панг (Candy Pang), заместитель генерального директора отдела управления брендом группы Hisense.

Недавно выпущенный телевизионный ролик компании Hisense станет одним из нескольких способов продвижения ее кампании в рамках чемпионата мира по футболу 2022 года. В течение нескольких месяцев до открытия и на протяжении всего чемпионата компания Hisense планирует провести ряд мероприятий, направленных на то, чтобы каждый любитель футбола мог насладиться идеальными матчами этого международного спортивного мероприятия, получив неповторимые впечатления от реалистичного и яркого просмотра.

Видео — https://www.youtube.com/watch?v=BHsWXe8ApIw

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1908448/image_1.jpg

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1908449/image_2.jpg

SOURCE Hisense