Третий квартал подряд компания Hisense занимает 2-е место в мире по поставкам телевизоров

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Hisense

24 Aug, 2023, 11:18 ET

ЦИНДАО, Китай, 24 августа 2023 г. /PRNewswire/ -- Согласно данным ведущего института рыночных исследований Omdia, международная корпорация по производству бытовой техники Hisense во втором квартале 2023 года поставила второй по величине объем телевизоров в мире.

Уже третий финансовый квартал подряд компания Hisense занимает второе место в отчете Omdia, в котором подробно описывается общая доля объема поставок крупнейших производителей телевизоров в мире. В течение всего 2022 и первой половины 2023 года Hisense также занимала второе место.

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Во втором квартале 2023 года доля компании Hisense на мировом рынке телевизоров достигла 13,7%, а объем поставок увеличился на 19,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Этот рост значительно превысил средний показатель по отрасли, который составил всего 5,3%. Hisense также является брендом с наибольшим увеличением доли рынка в годовом исчислении – на 1,6 процентных пункта.

За впечатляющим успехом компании Hisense кроется ее неизменное стремление предлагать пользователям инновационные продукты, о чем свидетельствуют ее модели флагманских телевизоров ULED X и U8. Компания Hisense заключила ряд спонсорских соглашений в области спорта, в том числе с футбольным клубом «Пари Сен-Жермен», Лигой наций УЕФА и Чемпионатом мира по футболу ФИФА. Налаживание прочных отношений с потребителями и партнерами с помощью стратегии спортивного маркетинга и коллективной любви к спорту является основным направлением деятельности компании Hisense с момента ее выхода на международный рынок.

Hisense стремится предоставлять потребителям необычайные впечатления с помощью инновационных и экологически чистых телевизионных продуктов, что отражает стремление компании обеспечить миллионам семей качественный и здоровый образ жизни. Компания планирует продолжить реализацию этой цели на предстоящей выставке IFA 2023 в Берлине, где будут представлены некоторые из ее передовых инноваций и продуктов, демонстрирующих будущее домашней жизни. Стенд компании Hisense на выставке будет располагаться в павильоне 23a в выставочном комплексе «Мессе Берлин», с 10:00 до 18:00, с 1 по 5 сентября 2023 года.

О компании Hisense 

Hisense – один из ведущих мировых производителей бытовой техники и электроники. Деятельность компании Hisense охватывает производство мультимедийных продуктов (с акцентом на умные телевизоры), бытовой техники и продуктов в сфере интеллектуальных информационных технологий. В последнее время компания Hisense развивается быстрыми темпами и в настоящее время ведет свою деятельность более чем в 160 странах.

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/2193534/image_5027250_39017380.jpg

Логотип - https://mma.prnewswire.com/media/2007399/Hisense_Logo.jpg

SOURCE Hisense

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