Первое участие СУПКОН на KIOGE 2024 для обеспечения местного обслуживания!

ХАНЧЖОУ, Китай, 27 сентября 2024 г. /PRNewswire/ -- 25-27 сентября 2024 в Атакент, Алматы, Казахстан прошло 29-е международное экпо KIOGE нефтегазовой промышленности. Приняли участие в этом грандиозном событии более 380 компаний из 19 стран мира, включая Китай, Казахстан, Германию и т.д. KIOGE - одной из крупнейших выставок нефтяной и газовой отрасли в Центральной Азии и Каспийском море, служит платформом для демонстрации технологий и решений при добычи, переработки, транспортировки нефти и газа, автоматизации и промышленной безопасности.

(PRNewsfoto/SUPCON Technology Co., Ltd.)

В последние годы больше китайских компаний принимают участие в KIOGE, и компания СУПКОН впервые была приглашена на выставку, чтобы всесторонне представить новейшие продукции и техничесие решения. Мы продемонстрировали архитектуру "1+2+N" умного завода и приложения, основанные на "4 Big data+ 1 умный двигатель", а также цифровую трансформацию для приборов и инструментов. Учитывая интересованые темы посетителей, мы акцентировали внимание на продуктах и решениях в индустриинефти газ, нефтиразработки.

На нашем стенде побывали клиенты от правительства, КМГ, CNPC, Северо-Каспийской операционной компании, Шеврон, газеты "Астана таймс" и других организаций. Это помогло углубить их понимание промышленного ИИ и достижения СУПКОН, особенно нашей приверженности целям "безопасность, качество, низкиуглеродность, эффективность". Мы получили высокую оценку за наши передовые исследования "AI + данных", а также за новый сервисный модуль "5S магазин + S2B платформа", активизируя промышленный жизненный цикл в Центральной Азии с помощью цифровых технологий, местных услуг и партнерства.

KIOGE 2024 предоставляет возможность для презентации СУПКОНв мировой арене, особенно в регионе Центральной Азии, для расширению рынка и партнерства, а также укрепления сотрудничества с международными партнёрами. Учитывая относительно несовершенства решения автоматизации и цифровизации в Центральной Азии мы предлагаем системы для устойчивого развитияв разных сферах всего жизненного цикла.

Центральная Азия является одним из крупнейших регионов по добыче и экспорту нефти и газа в мире. СУПКОН продолжает увеличивать инвестиции и взаимодействие в регионе. Мы открылифиллиал в Казахстане и Узбекистане. СУПКОН здесь содействует клиентам для достижения качественного и устойчивого развития.

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