Лука Дончич создаст фонд Luka Dončić Foundation для поддержки развития молодежного спорта

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Luka Dončić Foundation

Dec 20, 2024, 08:46 ET

Фонд опубликует комплексный отчет «Inside Youth Basketball» (Молодежный баскетбол изнутри) и концепцию «Total Hoops Approach» (Общий подход к баскетболу), чтобы оживить баскетбол и молодежный спорт во всем мире

Совет лидеров молодежного спорта, возглавляемый Дончичем, объединит лидеров для перемен в системе молодежного спорта

ДАЛЛАС, 20 декабря 2024 г. /PRNewswire/ -- В субботу, 21 декабря, во Всемирный день баскетбола, капитан мужской сборной Словении и филантроп Лука Дончич (Luka Dončić) официально объявит о создании фонда Luka Dončić Foundation. Фонд сосредоточится на том, чтобы молодежный спорт обязательно стал радостной, обогащающей силой в жизни детей во всем мире.

Как человек, который на собственном опыте ощутил глубокое влияние, которое молодежный спорт может оказать на детство, Дончич стремится к тому, чтобы у будущих поколений были такие же возможности испытать радость и трансформирующую силу спорта.

В преддверии открытия Фонд заказал комплексное исследование состояния молодежного баскетбола в Соединенных Штатах и Европе (в частности, в Балканском регионе) — двух местах, которые подготовили некоторых лучших баскетболистов на планете. Хотя исследование выявило уникальные сильные стороны баскетбольных систем в обоих регионах, оно также показало, что радость, творчество и исследование неизвестного вытесняются из игры. По данным Американской академии педиатрии молодые спортсмены уходят из спорта с тревожной скоростью: 70 % бросают занятия к 13 годам. Реагируя на этот кризис, фонд Luka Dončić Foundation внедряет концепцию «Total Hoops Approach» — дорожную карту смелых решений для трансформации молодежного баскетбола, чтобы сделать его доступным, веселым и направленным на позитивное развитие ребенка.

«Баскетбол стал радостью моей жизни с первого дня. Я до сих пор испытываю те же чувства, что и в молодости. Когда я на площадке, увлечен игрой, кажется, что мяч улыбается мне в ответ, —сказалДончич. — Я хочу, чтобы у молодежи во всем мире были такие же шансы испытать эту радость. Спортивные занятия должны быть местом, где дети могут безопасно учиться, расти, смеяться, ошибаться и в конечном итоге просто веселиться — вот почему я открываю этот Фонд и собираю невероятную команду, чтобы направлять нашу работу».

Полные результаты исследования и сведения о подходе «Total Hoops Approach» будут доступны в отчете «Inside Youth Basketball», который будет официально опубликован 21 декабря на сайте lukadoncicfoundation.org. В отчете, основанном на собеседованиях с баскетбольными новаторами, углубленных беседах с игроками, тренерами и родителями, ответах участников опросов, а также непосредственных погружениях в баскетбольные лагеря и тренировочные центры, излагается состояние молодежного баскетбола в США и Европе, включая сильные стороны, которые заслуживают воспроизведения, и проблемы, которые заслуживают решения. Этот отчет является лишь одним основополагающим источником, направляющим взгляд Фонда на развитие позитивной молодежной спортивной культуры во всем мире.

Дончич откроет свой Фонд, когда команда Mavericks сразится с командой Clippers во Всемирный день баскетбола 21 декабря в American Airlines Center в Далласе. В качестве гостей Дончича на игре будут присутствовать 750 детей из района Далласа, представляющих такие группы, как клубы мальчиков и девочек Большого Далласа и Большого округа Таррант, Big Brothers Big Sisters Lone Star, Girl Scouts Northeast Texas, Tackle Tomorrow, Positive Coaching Alliance и независимый школьный округ Даллас. Все присутствующие болельщики будут представлены Фонду и приглашены принять участие в его миссии.

Работа Фонда будет опираться на консультации Совета лидеров молодежного спорта — группы спортивных звезд и защитников интересов спорта, в которую входят действующие и бывшие профессиональные спортсмены, уважаемые тренеры и другие лица, которые стремятся к позитивным переменам в молодежном спорте во всем мире. Вместе эти люди будут работать с Фондом для продвижения целостного подхода к спортивной подготовке молодежи, поддержки подхода «Total Hoops Approach» во всем баскетбольном сообществе и за его пределами, а также руководства определением пилотных программ для реализации и тестирования этих идей.

Первоначальный состав членов Совета лидеров молодежного спорта включает в себя следующих лиц:

  • Стивен Карри (Stephen Curry), угловой защитник команды Golden State Warriors и генеральный директор Thirty Ink
  • Билл Даффи (Bill Duffy), старший партнер, руководитель отдела баскетбола, WME
  • По Газоль (Pau Gasol), президент Gasol Foundation и Gasol16 Ventures, член Комиссии спортсменов Международного олимпийского комитета и Зала славы баскетбола имени Нейсмита 2023 г.
  • Сабрина Ионеску (Sabrina Ionescu), угловой защитник команды New York Liberty и основатель фонда SI20 Foundation
  • Игорь Кокошков (Igor Kokoškov), помощник тренера команды Atlanta Hawks и бывший главный тренер мужской сборной Словении
  • Стив Нэш (Steve Nash), основатель фонда The Steve Nash Foundation и член Зала славы баскетбола имени Нейсмита 2018 г.
  • Дирк Новицки (Dirk Nowitzki), предприниматель, филантроп и член Зала славы баскетбола имени Нейсмита 2023 г.
  • Трейси МакГрейди (Tracy McGrady), предприниматель, филантроп, миноритарный акционер NFL и член Зала славы баскетбола имени Нейсмита 2017 г.

«Для меня большая честь быть членом Совета лидеров молодежного спорта, организованного Лукой, поскольку мы стремимся к позитивным изменениям в молодежном спорте, — сказал г-н Карри. — Лука продолжает оказывать долгосрочное влияние на местном уровне, а также в глобальном масштабе, помогая нуждающимся детям и семьям от Далласа до Словении. Аналогично в моем фонде Eat. Learn. Play. Foundation мы разделяем ценности, помогающие улучшить здоровье и благополучие детей за счет спорта и игр. Вместе мы поможем создавать площадки для детей, чтобы они были активными, выходили на улицу, пользовались своим воображением и участвовали в молодежном спорте».

«Любовь Луки к баскетболу не имеет себе равных. Мне повезло наблюдать, как он растет в этой игре, и на протяжении всех этих лет он всегда поддерживал видение и желание помогать спорту развивать и трансформировать людей, — сказал г-н Даффи. — Этот отчет отражает его видение и его мечту, и он принесет пользу баскетбольному миру».

«У нас, как профессиональных спортсменов, есть уникальная платформа для оказания значимого влияния на общество, и я глубоко ценю стремление Луки использовать свое положение, чтобы вдохновить молодых спортсменов воспользоваться спортом как мощным инструментом для личного роста и расширения возможностей будущих поколений, — сказал г-н Газоль. — Я рад возможности поделиться своим опытом, обменяться идеями и внести свой вклад в эту важную миссию в составе такой исключительной группы лидеров».

«Я очень рада присоединиться к Совету лидеров молодежного спорта вместе с некоторыми невероятными спортсменами и защитниками интересов спорта, — сказала г-жа Ионеску. — Мы с Лукой разделяем любовь к баскетболу и помогаем развивать этот спорт. Я рада поделиться некоторыми знаниями и опытом, которые я приобрела от работы с моим фондом SI20 Foundation, чтобы внести свой вклад в его Фонд, чтобы мы могли работать вместе с целью сделать игру лучше, чем мы ее получили, для будущих поколений».

«Лука Дончич начинал свой путь как Моцарт в мире баскетбола, суперталантливый парень из Словении, но сегодня он один из лучших баскетболистов в мире, — сказал г-н Кокошков. — Его идея использовать собственную платформу в качестве суперзвезды NBA, чтобы поделиться своим опытом и знаниями с будущими поколениями тренеров и игроков, невероятна. Лично для меня большая честь участвовать в этом проекте. Уверен, что Совет лидеров молодежного спорта окажет большое влияние на развитие баскетбола в целом, а также молодых игроков по всему миру».

«Я увлечен тем, что делает Лука, и рад помочь ему, — сказал г-н Нэш. — Выделение ресурсов имеет решающее значение, чтобы обеспечить максимально эффективное использование детьми потенциала спорта.  Баскетбол — прекрасная игра, и если баскетболу учить с подлинными намерениями и целью, эти уроки могут оказать мощное и связующее влияние. Я с нетерпением жду начала работы с такой замечательной группой защитников интересов детей».

«Я горжусь тем, что Лука попросил меня стать членом Совета лидеров молодежного спорта, — сказал г-н Новицкий. — Эта инициатива важна не только для него, но и для всех нас, кто любит баскетбол. Крайне важно, чтобы наш спорт продолжал развиваться и был доступен всем детям. Баскетбол — это идеальная командная игра, и я рад быть в составе этой команды, поскольку мы продолжаем продвигать спорт для будущих поколений».

«Для меня большая честь присоединиться к Молодежному совету Луки Дончича и внести свой вклад в совершенствование молодежного спорта для следующего поколения, — сказал МакГрейди. — Спорт сыграл ключевую роль в моей жизни, научив меня дисциплине, командной работе и стойкости, ценностям, которые выходят далеко за рамки игры. Сотрудничая с Лукой и Советом, я надеюсь помочь создать возможности, которые откроют новые перспективы для молодых спортсменов, обеспечивая им ресурсы, наставничество и поддержку, необходимые для достижения успехов на баскетбольной площадке и за ее пределами. Вместе мы сможем поднять дух и уровень следующего поколения, чтобы оно могло полностью раскрыть свой потенциал».

В 2025 году и далее фонд Luka Dončić Foundation будет работать вместе с такими организациями, как Международная федерация баскетбола (FIBA), NBA, Федерация баскетбола Словении, Jordan Brand, Gatorade и другие в области спорта, развития молодежи, оздоровления и образования, чтобы определить пилотные программы по всему миру, в рамках которых будет внедряться и испытываться подход «Total Hoops Approach». Дончич лично внесет в свой Фонд более 2,5 миллионов долларов США.

«Мы рады видеть этот комплексный отчет фонда Luka Dončić Foundation, который предлагает международный взгляд на различные баскетбольные экосистемы, — сказал Андреас Загклис (Andreas Zagklis), генеральный секретарь FIBA. — Исключительное стремление Луки представлять свою страну является отличным примером для молодых игроков. Это ценное исследование соответствует миссии FIBA, направленной на то, чтобы повышать популярность баскетбола, и мы с нетерпением ждем совместной работы и использования этой информации, чтобы способствовать воодушевлению и обучению следующего поколения, как на баскетбольной площадке, так и за ее пределами».

«Фонд Luka Dončić Foundation создаст трансформирующие возможности для молодых баскетболистов по всему миру, решая уникальные проблемы, с которыми они сталкиваются, с той же самоотверженностью и страстью, с какой Лука выступает на площадке, — сказал Джо Дюмарс (Joe Dumars), исполнительный вице-президент NBA, руководитель департамента баскетбола. — Стремление Луки способствовать глобальному развитию игры не только поднимет уровень следующего поколения талантов, но и объединит сообщества и культуры благодаря объединяющей силе баскетбола».

«Лука Дончич — это больше, чем талант поколения и капитан национальной сборной, он настоящий амбассадор Словении по всему миру, — сказалМатей Эрьявец (Matej Erjavec), президент Федерации баскетбола Словении. — Через свой фонд он распространяет позитив на баскетбольной площадке и за ее пределами, воплощая основные ценности баскетбола и отдавая дань сообществу, которое поддерживало его уникальный путь. Мы невероятно гордимся тем, что поддерживаем его в этих усилиях».

«Лука является воплощением того, что представляет логотип Jumpman, — сказала Сьюзан Малдерс (Susan Mulders), вице-президент Jordan Brand по глобальному спортивному маркетингу. — Он не только излучает величие на баскетбольной площадке, но обладает сильным желанием повлиять на изменения и внушить надежду и чувство возможности любому, кто пытается достичь своей мечты. Мы чрезвычайно гордимся Лукой и рады продолжать развитие баскетбола и баскетбольной культуры во всем мире вместе».

«Быть спортсменом Gatorade — это не только быть лучшим в спорте. Мы считаем, что каждый спортсмен должен иметь возможность заниматься спортом, и наши партнеры разделяют эти ценности, — сказал Джефф Кирни (Jeff Kearney), глобальный руководитель Gatorade по спортивному маркетингу. — Мы гордимся тем, что поддерживаем Луку и открытие его Фонда, усилия которого направлены на вовлечение следующего поколения в игру, и с нетерпением ждем неоспоримого влияния фонда на молодых спортсменов по всему миру».

Для получения дополнительной информации об открытии фонда Luka Dončić Foundation, отчете «Inside Youth Basketball» и подходе «Total Hoops Approach» или для участия в Фонде, пожалуйста, посетите веб-сайт lukadoncicfoundation.org и следите за новостями в Instagram @lukadoncicfoundation.

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Контакты для СМИ: FGS Global, [email protected]

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