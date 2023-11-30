Облегчение торговли опционами: Bybit запускает новую простую функцию для опционов

ДУБАЙ, ОАЭ, 1 декабря 2023 г. /PRNewswire/ -- Bybit, третья по объемам криптобиржа в мире, с радостью объявляет о запуске Easy Options — нового удобного в использовании инструмента, предназначенного для упрощения торговли опционами. Эта революционная функция, доступная с 15 ноября 2023 года, оптимизирует торговлю опционами, позволяя пользователям с легкостью выявлять и пользоваться возможностями.

Simplify Options Trading: Bybit Launches New Easy Options Feature

Easy Options — это инструмент начального уровня, который устраняет сложный процесс фильтрации многочисленных сроков и цен. Демонстрируя популярные опционы и важную информацию, инструмент позволяет пользователям быстро извлекать выгоду из возможностей одним нажатием.

Easy Options имеет функцию исследования и выбора. Сюда входят:

· Рекомендации популярных опционов: отобранные вручную опционы для эффективной торговли

· Отслеживание крупных транзакций: анализ значительных движений на рынке

· Упрощенная процедура выбора: простое для понимания представление условий прибыли, расходов и динамики цен

Эта функция будет особенно полезной для новичков, трейдеров, которым нужны возможности прибыли, и тех, кто хочет посоревноваться с экспертами.

Easy Options можно использовать с единым торговым счетом (UTA) Bybit, что повышает эффективность торговли. Система UTA снижает маржевые требования на позиции хеджирования, таким образом, повышая эффективность капитала благодаря использованию выгодных позиций для смещения потерь в том же портфеле.

«Цель в Bybit всегда состояла в том, чтобы сделать торговлю доступной и эффективной для всех, — сказал Себастиан Гавенда (Sebastian Gawenda), директор по глобальному развитию опционов Bybit. — Easy Options помогает нам снизить входной барьер для новичков, предоставляя им инструменты для эффективного понимания и использования динамики рынка».

#Bybit / #TheCryptoArk

О компании Bybit

Bybit — одна из трех крупнейших криптоволютных бирж по объему сделок с 20 млн пользователей, основанная в 2018 г. Компания предлагает профессиональную платформу, где инвесторам и трейдерам доступен сверхбыстрый механизм сопоставления, обслуживание клиентов в режиме 24/7 и поддержка сообщества на разных языках. Компания Bybit гордится тем, что она является партнером действующего чемпиона Формулы-1 среди конструкторов и пилотов: команды Oracle Red Bull Racing.

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