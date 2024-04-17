Европейский трейдинговый конкурс Bybit возвращается с призовым фондом
Apr 17, 2024, 00:11 ET
ДУБАЙ, ОАЭ, 17 апреля 2024 г. /PRNewswire/ -- Приготовьтесь к возвращению Европейского трейдингового конкурса! Bybit, одна из трех ведущих мировых криптобирж по объему торгов, рада объявить о новом сезоне этого захватывающего события, предлагающего европейским трейдерам возможность продемонстрировать свое мастерство и разделить призовой фонд в размере до 100 000 USDT.
Представляйте свою страну и соревнуйтесь за славу
В этом году Европейский трейдинговый конкурс поощряет сотрудничество и национальную гордость. Объедините усилия с коллегами-трейдерами из вашей страны и соревнуйтесь, чтобы поднять свою команду на вершину таблицы лидеров.
Период регистрации: 10 апреля 2024 г., 10:00 UTC – 28 апреля 2024 г., 10:00 UTC
Период проведения конкурса: 17 апреля 2024 г., 00:00 (полночь) UTC – 2 мая 2024 г., 23:59 UTC
Простые шаги к большим выигрышам
- Присоединяйтесь к команде: зарегистрируйтесь и выберите команду своей страны!
- Заправьтесь: убедитесь, что на вашем счету достаточно средств.
- Прокладывайте свой трейдинговый путь к победе: достигните минимального объема торговли.
Посетите сайт Bybit, чтобы получить подробную информацию о том, как эффективность вашей страны и ваша индивидуальная торговля могут принести вам часть огромного призового фонда в размере 100 000 USDT, а также эксклюзивные преимущества для новых VIP-персон! Зайдите сюда , чтобы узнать больше и зарегистрироваться сегодня!
*Обратите внимание: это мероприятие открыто только для пользователей из европейских стран, за исключением Андорры, Беларуси, Бельгии, Франции, Германии, Молдовы, Португалии, России, Сан-Марино, Испании, Нидерландов, Турции, Великобритании, Украины и Ватикана.
#Bybit / #TheCryptoArk
О компании Bybit
Bybit входит в тройку крупнейших криптобирж мира по объему торгов и насчитывает 25 миллионов пользователей. Основанная в 2018 году, она предлагает профессиональную платформу, где криптоинвесторы и трейдеры могут найти сверхбыстрый механизм сопоставления, круглосуточное обслуживание клиентов и многоязычную поддержку сообщества. Компания Bybit гордится тем, что она является партнером действующего чемпиона Формулы-1 среди конструкторов и пилотов: команды Oracle Red Bull Racing.
За подробной информацией обращайтесь в Пресс-центр Bybit.
С запросами от СМИ обращайтесь по адресу: [email protected]
Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт https://www.bybit.com
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Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2388057/Calling_All_European_Traders__Bybit_s_European_Trading_Challenge_Returns_a.jpg
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