Европейский трейдинговый конкурс Bybit возвращается с призовым фондом

ДУБАЙ, ОАЭ, 17 апреля 2024 г. /PRNewswire/ -- Приготовьтесь к возвращению Европейского трейдингового конкурса! Bybit, одна из трех ведущих мировых криптобирж по объему торгов, рада объявить о новом сезоне этого захватывающего события, предлагающего европейским трейдерам возможность продемонстрировать свое мастерство и разделить призовой фонд в размере до 100 000 USDT.

Представляйте свою страну и соревнуйтесь за славу

Calling All European Traders! Bybit’s European Trading Challenge Returns with a Massive 100,000 USDT Prize Pool

В этом году Европейский трейдинговый конкурс поощряет сотрудничество и национальную гордость. Объедините усилия с коллегами-трейдерами из вашей страны и соревнуйтесь, чтобы поднять свою команду на вершину таблицы лидеров.

Период регистрации: 10 апреля 2024 г., 10:00 UTC – 28 апреля 2024 г., 10:00 UTC

Период проведения конкурса: 17 апреля 2024 г., 00:00 (полночь) UTC – 2 мая 2024 г., 23:59 UTC

Простые шаги к большим выигрышам

Присоединяйтесь к команде: зарегистрируйтесь и выберите команду своей страны!

Заправьтесь: убедитесь, что на вашем счету достаточно средств.

Прокладывайте свой трейдинговый путь к победе: достигните минимального объема торговли.

Посетите сайт Bybit, чтобы получить подробную информацию о том, как эффективность вашей страны и ваша индивидуальная торговля могут принести вам часть огромного призового фонда в размере 100 000 USDT, а также эксклюзивные преимущества для новых VIP-персон! Зайдите сюда , чтобы узнать больше и зарегистрироваться сегодня!

*Обратите внимание: это мероприятие открыто только для пользователей из европейских стран, за исключением Андорры, Беларуси, Бельгии, Франции, Германии, Молдовы, Португалии, России, Сан-Марино, Испании, Нидерландов, Турции, Великобритании, Украины и Ватикана.

#Bybit / #TheCryptoArk

О компании Bybit

Bybit входит в тройку крупнейших криптобирж мира по объему торгов и насчитывает 25 миллионов пользователей. Основанная в 2018 году, она предлагает профессиональную платформу, где криптоинвесторы и трейдеры могут найти сверхбыстрый механизм сопоставления, круглосуточное обслуживание клиентов и многоязычную поддержку сообщества. Компания Bybit гордится тем, что она является партнером действующего чемпиона Формулы-1 среди конструкторов и пилотов: команды Oracle Red Bull Racing.

За подробной информацией обращайтесь в Пресс-центр Bybit.

С запросами от СМИ обращайтесь по адресу: [email protected]

Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт https://www.bybit.com

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