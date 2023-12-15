Инновационные криптонативные деньги: Bybit включает стейблкойн Ethena USDe

ДУБАЙ, ОАЭ, 15 декабря 2023 г. /PRNewswire/ -- Bybit, третья по объемам криптобиржа в мире, с гордостью объявляет о партнерстве своей организационной команды с Ethena Labs, что знаменует появление нового стейблкойна USDe на платформе.

Синтетический долларовый протокол Ethena USDe предлагает революционное решение для децентрализованных денег, независимых от традиционной банковской инфраструктуры. Это устойчивое к цензуре, масштабируемое и стабильное решение. Благодаря дельта-хеджированию Ether (ETH) с залогом на Bybit USDe обеспечивает полную залоговую поддержку без ущерба для доходности ETH.

Innovative Crypto-Native Money: Bybit to Integrate Ethena's USDe Stablecoin

Bybit будет играть ключевую роль в стратегии Ethena, обрабатывая значительную часть первоначального потока хеджирования для USDe. Это партнерство представляет собой стратегический шаг в сторону создания криптонативного решения для цифровых денег.

Появление USDe на Bybit также предоставляет пользователям возможность диверсифицировать свои активы в стейблкойне в криптонативный продукт. Это обеспечивает независимый профиль рисков по сравнению с централизованными стейблкойнами, которые сейчас доминируют на биржах.

Ethena хранит свои активы у квалифицированных хранителей, что демонстрирует стремление Bybit к предоставлению торговой инфраструктуры, которая соответствует требованиям крупных игроков. На самом деле, подход Ethena к разделению хранения и исполнения, подобный традиционным рынкам, а также приверженность использованию внебиржевых хранителей для доступа к централизованной ликвидности, позиционирует компанию как преобразующую силу в отрасли.

«Наше сотрудничество с Ethena Labs демонстрирует наше стремление к решению самых сложных вопросов криптовалют сегодня, в том числе вопроса децентрализованного стейблкойна, — сказал Бен Чжоу, Бен Чжоу (Ben Zhou), соучредитель и генеральный директор Bybit. — Включение USDe на Bybit расширяет наше предложение стейблкойна, предоставляя нашим пользователям ряд независимых решений, доступных из нашего Единого торгового аккаунта».

#Bybit / #TheCryptoArk

О компании Bybit

Bybit — одна из трех крупнейших криптовалютных бирж по объему сделок с 20 млн пользователей, основанная в 2018 г. Компания предлагает профессиональную платформу, где инвесторам и трейдерам доступен сверхбыстрый механизм сопоставления, обслуживание клиентов в режиме 24/7 и поддержка сообщества на разных языках. Компания Bybit гордится тем, что она является партнером действующего чемпиона Формулы-1 среди конструкторов и пилотов: команды Oracle Red Bull Racing.

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