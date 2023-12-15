Yenilikçi kripto-yerli para: Bybit Ethena'nın USDe Stablecoin'ini entegre edecek

News provided by

Bybit

15 Dec, 2023, 00:00 ET

DUBAI, BAE, 15 Aralık 2023 /PRNewswire/ -- Dünyanın en büyük üçüncü kripto borsası olan Bybit, Ethena Labs ile kurumsal ekibinin ortaklığını duyurmaktan gurur duyuyor ve yeni USDe stablecoin'in platformuna entegrasyonunu müjdeleiyor.

Ethena'nın sentetik dolar protokolü olan USDe, geleneksel bankacılık altyapısından bağımsız olarak merkezi olmayan para için çığır açan bir çözüm sunuyor. Sansürlere dirençli, ölçeklendirilebilir ve istikrarlı bir çözüm sunar. delta-hedging staked Ether (ETH tarafından) Bybit üzerindeki teminat, USDe ETH verimden ödün vermeden tam teminat desteği sağlar.

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Innovative Crypto-Native Money: Bybit to Integrate Ethena's USDe Stablecoin
Innovative Crypto-Native Money: Bybit to Integrate Ethena's USDe Stablecoin

Bybit, Ethena'nın stratejisinde önemli bir rol oynayacak ve USDe için ilk çit akışının önemli bir bölümünü ele alacaktır. Bu ortaklık, dijital paraya kripto tabanlı bir çözüm oluşturma yolunda stratejik bir adımı temsil ediyor.

USDe'nin Bybit üzerinde piyasaya sürülmesi, kullanıcıların stablecoin varlıklarını kripto tabanlı bir ürüne çeşitlendirme fırsatı da sunuyor. Bu, halihazırda egemen borsalara hakim olan merkezi stablecoin'lere kıyasla ilişkisiz bir risk profili sunar.

Ethena, Bybit'in büyük kurumsal oyuncuların taleplerini karşılayan ticaret altyapısı sağlama taahhüdünü kanıtlayan nitelikli vasıflarla varlıklarını muhafaza eder. Gerçekten de, Ethena'nın geleneksel pazarlara benzer şekilde ayrı gözetim ve idama yaklaşımı ve merkezi likidite erişmek için takas dışı bekçileri kullanma taahhüdü onu sektörde dönüştürücü bir güç olarak konumlandırıyor.

Bybit Kurucu Ortağı ve CEO'su Ben Zhou, "Ethena Labs ile işbirliğimiz, bugün kripto para biriminin en büyük zorluklarından bazılarını çözme taahhüdümüzü temsil ediyor." dedi. "USDe'nin Bybit'e entegrasyonu, stablecoin tekliflerimizi genişleterek kullanıcılarımıza birleşik ticaret hesabımızdan erişilebilen bir dizi ilişkisiz çözüm sunar."

# Bybit/# TheCryptoArk

Bybit Hakkında 

Bybit, 2018 yılında 20 milyon kullanıcıyla kurulmuş olan hacim bazında ilk üç kripto para birimi borsasıdır. Kripto yatırımcıların ve tüccarların ultra hızlı eşleşen bir motor, 7/24 müşteri hizmeti ve çok dilli topluluk desteği bulabilecekleri profesyonel bir platform sunar. Bybit, Formula One'ın son Constructors' and Drivers' şampiyonu Oracle Red Bull Racing takımının gururlu bir ortağıdır.

Bybit hakkında daha fazla bilgi için lütfen Bybit Press adresini ziyaret edin.
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