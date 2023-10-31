Новая Лаборатория здоровья Huawei в Финляндии развивает глобальные исследования здоровья

News provided by

Huawei

31 Oct, 2023, 09:43 ET

ХЕЛЬСИНКИ, 31 окт. 2023 г. /PRNewswire/ -- Компания Huawei открыла новую Лабораторию здоровья HUAWEI в Хельсинки, Финляндия. Эта оснащенная самым современным испытательным оборудованием лаборатория служит научно-исследовательской платформой для направления здоровья и фитнеса в компании Huawei.

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Ski simulator in Huawei’s new Health Lab in Finland
Ski simulator in Huawei’s new Health Lab in Finland

Обладая площадью почти 1000 квадратных метров, эта лаборатория укомплектована широким спектром разнообразного спортивного оборудования мирового класса, охватывающего более 20 видов спорта. В каждой зоне будут представлены алгоритмы носимых приборов для спорта и фитнеса Huawei в реальном исполнении. В то же время они будут служить открытыми исследовательскими платформами, способствующими технологическим исследованиям, поиску и проверке решений, стандартам НИОКР и инкубации отраслевых проектов.

Расширение глобального поля спортивной науки и медицинских исследований

Признавая растущий спрос на рынке продуктов для здоровья и фитнеса, компания Huawei взяла на себя обязательство углубить исследования в сфере алгоритмов мониторинга здоровья при помощи технологий нательных приборов. Это привело к созданию трех Лабораторий здоровья HUAWEI в разных точках мира с 2016 года: на озерах Сиань и Суншань в Китае, а теперь в Хельсинки, в Финляндии.

Лаборатория здоровья HUAWEI в Финляндии укомплектована многопрофильным научно-исследовательским коллективом, в который входят 6 докторов наук (PhD), 20 научных специалистов в 5 основных областях — психология, ИИ, машинное обучение, тестирование программного обеспечения и разработка программного обеспечения — из 7 стран ЕС. Таким образом достигаются высочайшие мировые стандарты в каждой области исследований спорта и здоровья.

Инфраструктура для спортивных симуляционных испытаний мирового класса

В лаборатории построены реалистичные спортивные среды и сценарии в 5 основных областях испытаний, охватывающих более 20 видов спорта и отслеживающих более 200 физиологических и биомеханических показателей. Показатели участников также будут контролироваться с помощью новейших нательных устройств Huawei, таких как часы HUAWEI WATCH GT 4. Основные 5 областей включают бассейн с противотоком, лыжный симулятор, многофункциональную дорожку, оборудованную измерительными приборами дорожку и открытую область спортзала со средствами для разных сердечно-сосудистых тренировок.

Компания Huawei построила собственный бассейн с противотоком на основе профессиональных стандартов, обеспечив точную оценку показателей плавания у пловцов. Бассейн оборудован динамическими водяными форсунками, которые могут производить управляемый поток со скоростью до 350 м3/час, а также позволяет менять температуру и качество воды.

Поскольку лыжный спорт остается одним из самых популярных видов спорта в Европе, лаборатория установила лыжный симулятор с регулируемой скоростью, уклоном, интерактивными трассами и лыжными палками. Симулятор также оборудован датчиками, определяющими скорость пользователя, положение, углы резки, силы и данные о характеристиках.

Многофункциональная дорожка позволяет проводить испытания бега, езды на велосипеде, езды на кресле-коляске и т. д. с регулируемой скоростью до 50 км/ч. Дорожка позволяет импортировать данные GPX с устройств GPS для симуляции реальных ландшафтов и трасс, давая участникам реалистичные сценарии, более точно тестирующие их навыки бега и езды на велосипеде. Затем камера научно определяет их показатели, предоставляя мгновенную обратную связь, позволяющую совершенствовать технику выполнения упражнений в реальном времени.

Объединение усилий с европейскими институтами здравоохранения и исследовательскими группами, включая исследование сердечно-сосудистого здоровья ЕС

Чтобы по-настоящему улучшать жизнь потребителей с помощью инновационных технологий для спорта и здоровья, компания Huawei активно сотрудничает с местными финскими институтами и региональными европейскими экспертами.

iCARE4CVD является элементом программы IHI (Innovative Health Initiative — инновационная инициатива в области здоровья), которая объединяет медицинские и технологические отрасли в Европейском союзе, и является одной из самых амбициозных исследовательских инициатив в области искусственного интеллекта и сердечно-сосудистых заболеваний. Компания Huawei в настоящее время является единственным производителем нательных устройств, который участвует в инициативе iCARE4CVD, и возглавит комплекс работ по разработке методов повышения мотивации пациентов.

Компания Huawei стала сооснователем консорциума Interlive с 6 ведущими европейскими университетами, обладающими одними из самых научно обоснованных и строгих стандартов испытаний нательных устройств, и этот консорциум стремится разработать рекомендации по оптимальным методам в отношении потребительских нательных устройств для измерения непосредственных и производных показателей. Это партнерство дополнительно повысило надежность технологии нательных устройств Huawei и будет обеспечивать дальнейшую научную достоверность данных нательных устройств Huawei на основании четырех стандартов: частота сердечных сокращений, счетчик шагов, расход калорий и VO2 Max (максимальное потребление кислорода).

В настоящее время компания Huawei планирует исследовательское сотрудничество с европейскими университетами и медицинскими центрами для людей с инвалидностью с целью дальнейшего исследования потребностей пользователей с инвалидностью. За счет понимания потребностей управления спортом и фитнесом для пользователей в креслах-колясках и создания большего количества решений пользователи могут ожидать более динамичных технологий контроля показателей при занятиях спортом и показателей здоровья в будущих интеллектуальных нательных устройствах Huawei.

Защита конфиденциальности данных всех участников исследования

Компания Huawei сформулировала строгие принципы защиты конфиденциальности и безопасности для своих нательных устройств. Хотя компания сохраняет открытость для сотрудничества с партнерами в экосистеме здравоохранения и спорта, она обеспечивает осуществление этого сотрудничества в полном соответствии с положениями о конфиденциальности данных. Это означает, что каждый шаг исследовательского процесса — включая сбор, авторизацию, передачу и хранение данных – строго соответствует принципам защиты конфиденциальности и безопасности.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2260760/Ski_simulator_Huawei_s_Health_Lab_Finland.jpg

SOURCE Huawei

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