Трейдер года-2024: путь освоения криптовалют новичками начинается здесь

ДУБАЙ, ОАЭ, 5 февраля 2024 г. /PRNewswire/ -- Bybit, третья в мире по объему операций криптовалютная биржа, с гордостью запускает революционную инициативу «Трейдер года-2024», в рамках которой в течение года трейдеры будут обучаться, приобретать новые и повышать имеющиеся навыки на каждом этапе своего развития.

Bybit Trader of 2024: A Beginner's Gateway to Crypto Mastery Begins Here!

Эта согласующаяся с ценностями CryptoArk инициатива направлена на культивирование роста и развития трейдеров на каждом уровне, укрепляя сообщество, процветающее благодаря знаниям, инновациям и стратегическому принятию решений при осуществлении сделок. Принимая участие в широком спектре образовательных мероприятий и погружаясь в ежемесячные соревнования, участники будут открывать для себя адаптированные возможности и темы, цель которых — незаметно направлять участников от уровня к уровню, в результате чего они в конечном итоге приобретут в энергичном сообществе Bybit престижный статус VIP-трейдеров. Навыки будут оттачиваться, перспективы расширяться, а Bybit будет выступать в качестве преданного партнера, активно способствующего формированию среды безопасной и процветающей коммерции.

Чего ожидать от кампании Bybit «Трейдер года-2024»

Фокус на обучение

Bybit неуклонно стремится создавать возможности для трейдеров благодаря знаниям, навыкам и аналитической информации, которые позволят им хорошо ориентироваться в непрерывно меняющемся мире криптовалют. Эта приверженность обучению заметно отражена в разнообразном ассортименте ежемесячных мероприятий, предназначенных для трейдеров самых разных уровней.

Тем кто только знакомится с торговлей криптовалютами, Bybit предлагает ряд учебных пособий и информационных статей, охватывающих целый спектр тем. Новичкам будут полезны инструменты для освоения торговли, которые облегчат кривую обучения и улучшат их навыки торговли. Эти инструменты подобраны стратегически так, чтобы отвечать разнообразным потребностям пользователей. Практический опыт, дополняемый интерактивными элементами, позволяет пользователям беспрепятственно изучать и интегрировать эти инструменты в свои стратегии торговли.

Трейдерам, стремящимся к более глубокому пониманию, Bybit предлагает широкий спектр учебных ресурсов на разных языках. В том числе увлекательные серии AMA (вопрос-ответ), содержательные вебинары и учебные занятия по различным инструментам для торговли, например TradeGPT, Future Grid, Dual Asset, Unified Trading Account, Spot Grid, Copy Trading и Liquidity Mining. Кроме того, мы погрузимся во всесторонний анализ наших продуктов, включая VIP-программу, денежно-валютную систему, P2P и т. д.

Неважно, являетесь вы осторожным ходлером, стратегическим трейдером, использующим сетку, отважным рисковым трейдером или опытным трейдером с большим капиталом, кампания Bybit «Трейдер года-2024» обеспечит вам доступ к лучшим ресурсам, соответствующим вашему стилю торговли. Инклюзивный характер кампании распространяется и на новичков, которым будут предоставлены базовые инструменты, необходимые для того, чтобы уверенно ориентироваться и участвовать в захватывающем мире торговли криптовалютами.

Актуальнейшие темы, отраслевые отчеты и адаптированные результаты анализа

Кампания Bybit «Трейдер года-2024» каждый месяц целостно интегрируется с актуальнейшими темами и отраслевыми тенденциями, благодаря чему пользователи получают информацию о последних событиях в динамичном мире криптовалют. Эта приверженность не только отражает наше неизменное стремление сохранять лидерство, но также обеспечивает хорошую подготовленность и оснащенность нашего сообщества для принятия коммерческих решений на основании информации и стратегии.

Заинтересованные в глубоком анализе трейдеры смогут почерпнуть из наших отраслевых отчетов предлагаемые институциональными и профессиональными трейдерами ценные знания, позволяющие глубоко погрузиться в тонкости динамики рынка. Одновременно с этим для начинающих трейдеров будут полезны наши актуальнейшие темы и объяснение отраслевых тенденций, которые послужат маяком знаний, направляющим их к интерпретации и позволяющим ориентироваться на непрерывно меняющемся рынке. Коллектив Bybit считает, что каждый трейдер, независимо от опыта, должен иметь доступ к инструментам и информации, необходимым для уверенного принятия решений, опираясь на необходимую информацию.

Эксклюзивный и несравненный опыт Bybit уровня VIP

Погрузитесь в мир исключительности, участвуя в наших эксклюзивных VIP-мероприятиях, проводимых в течение всего года для признания и поощрения лояльности наших лучших трейдеров. Неординарные VIP-мероприятия Bybit — это не только признание достижений, но также возможность установления эксклюзивных связей, ознакомления с редким анализом лидеров отрасли и получения несравнимого доступа к первоклассным функциям платформы Bybit.

Коллектив Bybit понимает, что VIP-пользователи заслуживают действительно уникального качества обслуживания. VIP-пользователи Bybit не только получают эксклюзивный доступ к этим мероприятиям, но также возможность раскрыть полный потенциал наших продуктов благодаря индивидуализированным услугам, адаптированным под их личные потребности. Этот уникальный опыт Bybit уровня VIP позволяет нашим лучшим трейдерам не только добиваться успеха на рынке, но также насладиться привилегированным путем, разработанным специально для них.

Соревнования по торговле

Bybit предлагает захватывающий путь, позволяющий как новичкам, так и опытным трейдерам освоить возможности рынка благодаря предстоящим ежемесячным соревнованиям по торговле. Участникам предлагается продемонстрировать свои навыки и стратегии торговли в атмосфере соревнования и товарищества. Это не просто шанс подтвердить свое мастерство торговли, но также возможность выиграть потрясающие призы и занять место среди лучших в мире криптовалют. Присоединяйтесь к нам на этапе подготовки к этим будоражащим состязаниям, в рамках которых каждая сделка приближает к победе!

«В непрерывно меняющемся мире торговли криптовалютами технические возможности и обучение являются ключевыми столпами успеха. Кампания Bybit "Трейдер года-2024" отражает нашу приверженность предоставления пользователям Bybit необходимых возможностей благодаря необходимым знаниям и инструментам, которые определят их путь в торговле. Лозунг "Зажигайте в торговле, удерживайте короны" отражает суть духа кампании, обещая год возможностей приобретения знаний, современнейшие инструменты и эксклюзивные мероприятия, — добавил Ben Zhou, соучредитель и CEO компании Bybit. — В 2018 году компания Bybit начиналась с профессиональных трейдеров производными финансовыми инструментами, и партнерские отношения трейдеров близки нашему духу и нашей миссии. И когда Bybit стала выдающейся биржей, пришло время нам послужить сообществу трейдеров».

Для участия и получения дополнительной информации о кампании посетите веб-сайт:

https://www.bybit.com/en/promo/events/Bybit-Trader-Year-2024.

#Bybit / #TheCryptoArk

О компании Bybit

Bybit — одна из трех крупнейших по объему сделок криптовалютных бирж с 20 млн пользователей, основанная в 2018 г Компания предлагает профессиональную платформу, где инвесторам и трейдерам доступен сверхбыстрый механизм сопоставления, обслуживание клиентов в режиме 24/7 и поддержка сообщества на разных языках. Компания Bybit гордится тем, что она является партнером действующего чемпиона Формулы-1 среди конструкторов и пилотов: команды Oracle Red Bull Racing.

За подробной информацией обращайтесь в Пресс-центр Bybit.

С запросами от СМИ обращайтесь по адресу: [email protected]

Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт https://www.bybit.com

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