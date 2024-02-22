Присоединяйтесь к Auden на MWC 2024 - содействие открытому и устойчивому будущему сетей 6G

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Auden Techno. Corp

22 Feb, 2024, 21:32 ET

Эксперт по антеннам продемонстрирует современную технологию высокочастотных антенн миллиметрового диапазона, уже используемую крупными поставщиками телекоммуникационных услуг, а также решения для расширения возможностей зоны покрытия в FR2 и FR3

ТАЙБЭЙ, 23 февраля 2024 г. /PRNewswire/ -- Auden Group, один из ведущих в отрасли поставщиков антенн и решений в области связи, объявляет о решении принять участие в MWC 2024 (стенд № 5J6426 - 29 февраля, Барселона) и проведет демонстрации своих самых передовых технологий в области антенн миллиметрового диапазона (mmWave), а также продемонстрирует новые решения, поддерживающие открытость, совместимость и устойчивость высокоскоростных сетей.

Присоединяйтесь к Auden на стенде № 5J64 в зале 5 на MWC 2024, чтобы испытать новейшие технологии антенн Beyond 5G.

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Auden 2024MWC
Auden 2024MWC

Auden имеет проверенную историю разработки антенных технологий, которые играют значительную роль в различных аспектах неназемных сетей (NTN) Beyond 5G (B5G) — охватывающих спутники на низкой околоземной орбите (LEO), частные сети 5G, подключенные транспортные средства (V2X), связь «direct to cell» и морскую связь. На MWC 2024 бренд демонстрирует, как его передовые технологические инновации открывают новые возможности для индустрии связи и телекоммуникаций на пути к 6G.

Основные моменты на стенде Auden:

  • Демонстрации антенны 39 ГГц в реальном времени представляют новые возможности для работы в высокочастотном диапазоне: Уже используемое крупными операторами связи, решение Auden 39G (39 ГГц) «антенна в модуле» (AIM) обеспечивает модуляцию 256-QAM и самую высокую пропускную способность в самой высокой полосе частот в коммерческих беспроводных сетях 5G — даже превосходя высокие стандарты, установленные Third Generation Partnership Project (3GPP), международным консорциумом стандартов мобильной широкополосной связи.
  • Демонстрации решения в реальном времени для более сильных и надежных сигналов FR2 и FR3: Основными проблемами с высокими частотами диапазона частот 2 (FR2) и FR3 являются потери на пути и ошибки направления, особенно на больших расстояниях. Для этого у Auden есть решение RIS (перенастраиваемая интеллектуальная поверхность), а также демонстрация его в реальном времени на AIM 28G (28 ГГц). Благодаря передовому испытательному оборудованию Keysight возможно подтвердить лучшие результаты работы антенной решетки Auden фазированной конструкции, которая может достигать 1024QAM при 3 % EVM, что на сегодняшний день превышает отраслевой стандарт.
  • Содействие экосистеме открытости и функциональной совместимости O-RAN: Открытость и функциональная совместимость высокоскоростных сетей в конечном итоге могут принести наибольшую пользу пользователям и помочь преодолеть цифровой разрыв. Дочерняя компания Auden Auray OTIC and Security Lab вносит свой вклад в Open RAN Alliance в качестве независимой испытательной лаборатории, расположенной на Тайване, и специализирующейся на коммуникационных технологиях с междисциплинарным расширением и интеграционными услугами. Auray представляет несколько новых передовых инструментов для производителей антенн и сетевых провайдеров для тестирования и проверки соответствия стандартам O-RAN.
  • Ускорение устойчивого развития и энергосбережения в сетях: Auray Technology Corp также запускает аналогичные инструменты для отрасли связи с целью тестирования и проверки энергоэффективности антенн, а также инструмент для мониторинга энергопотребления антенн в режиме реального времени.

Посетите MWC стенд # 5J64 в Зале 5 для получения дополнительной информации или следите за новостями, чтобы получить подробную информацию, которая будет представлена 26 февраля.

Подписывайтесь на Auden в социальных сетях: https://www.linkedin.com/company/auden-techno-corp/

О компании Auden Group

Компания Auden Group, основанная в 1981 году, является ведущим поставщиком решений в области связи на Тайване. Неуклонно стремясь продвигать индустрию подключаемости во всем мире, компания предоставляет комплексную техническую и сервисную поддержку на рынке беспроводной связи, охватывающую проектирование и производство антенн, интеграцию на системном уровне, тестирование беспроводных продуктов, лаборатории и безопасность, а также экологически чистую энергию. Недавно Auden была включена в список Forbes «Best Under a Billion 2023» за достижения, которые продвинули вперед отрасли связи и телекоммуникаций.

Дополнительную информацию см.: https://www.auden.com.tw/en/about-us-en/

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/2344428/2024MWC_Auden.jpg 

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