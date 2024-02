Rendez-visite à Auden au MWC 2024 : Favoriser un avenir ouvert et durable pour les réseaux 6G

L'expert en antennes présentera une technologie d'antennes à ondes millimétriques à la pointe de la technologie qui est déjà utilisée par les principaux fournisseurs de télécommunications, ainsi qu'une solution permettant de faire progresser les capacités de couverture du signal en FR2 et FR3

TAIPEI, 23 février 2024 /PRNewswire/ -- Auden Group , un fournisseur de solutions d'antenne et de connectivité de premier plan, annonce qu'il participera au MWC 2024 ( stand no 5J64 , 26–29 février, Barcelone) et organisera des démonstrations en direct sur place de ses technologies d'antennes à ondes millimétriques les plus avancées (mmWave), et présentera également ses nouvelles solutions favorisant l'ouverture, l'interopérabilité et la durabilité des réseaux à haut débit.

Rejoignez Auden au stand 5J64 du Hall 5 au MWC 2024 pour découvrir les technologies d'antennes Beyond 5G de pointe.

Auden a fait ses preuves dans le développement de technologies d'antennes qui jouent un rôle important dans divers aspects des réseaux non terrestres (NTN) Beyond 5G (B5G) - couvrant les satellites en orbite basse (LEO), les réseaux privés 5G, les véhicules connectés (V2X), les communications directes vers les cellulaires et les communications maritimes. Au MWC 2024, la marque démontre comment ses capacités technologiques de pointe ouvrent de nouvelles possibilités pour les industries de la connectivité et des télécommunications sur le chemin de la 6G.

Voici les points forts du stand d'Auden :

Démonstrations en direct de l'antenne 39 GHz pour montrer de nouvelles possibilités de performances à haute fréquence : déjà utilisée par les principaux opérateurs de télécommunications, la solution d'antenne dans le module (AIM) 39G (39 GHz) d'Auden offre une modulation 256-QAM et la plus grande largeur de bande passante dans la bande de fréquence la plus élevée des réseaux sans fil commerciaux 5G, surpassant même les normes élevées établies par le Third Generation Partnership Project (3GPP), un consortium international de normes mobiles à large bande.

Démonstrations en direct de la solution pour des signaux FR2 et FR3 plus forts et plus fiables : les principaux problèmes avec les hautes fréquences de la gamme de fréquences 2 (FR2) et FR3 sont la perte de trajectoire et les erreurs de direction, en particulier sur de longues distances. Auden dispose d'une solution RIS (Reconfigurable Intelligent Surface) pour cela et organise également des démonstrations en direct sur son AIM 28G (28 GHz). Grâce à l'équipement de test avancé de Keysight, Auden a pu prouver que sa conception d'antenne de réseau de phase la plus performante peut atteindre 1 024 QAM avec un EVM de 3 %, ce qui la situe au-dessus de la norme de l'industrie aujourd'hui.

Favoriser un écosystème O-RAN d'ouverture et d'interopérabilité : l'ouverture et l'interopérabilité des réseaux à haut débit peuvent en fin de compte profiter le plus aux utilisateurs et contribuer à réduire la fracture numérique. Auray OTIC et Security Lab , filiale d'Auden, contribue à l'Open RAN Alliance en tant que laboratoire d'essais tiers basé à Taiwan et spécialisé dans les technologies de communication avec des services d'intégration et d'expansion interdisciplinaires. Auray dévoile plusieurs nouveaux outils de pointe pour les fabricants d'antennes et les fournisseurs de réseaux afin de tester et de vérifier la conformité aux normes O-RAN.

Accélérer la durabilité et les économies d'énergie dans les réseaux : Auray Technology Corp lance également des outils similaires pour l'industrie de la connectivité afin de tester et de vérifier l'efficacité énergétique des antennes, ainsi qu'un outil pour surveiller la consommation d'énergie des antennes en temps réel.

Veuillez visiter le stand 5J64 du Hall 5 du MWC pour plus d'informations ou restez à l'écoute pour connaître tous les détails qui seront dévoilés le 26 février.

Suivez Auden sur les médias sociaux : https://www.linkedin.com/company/auden-techno-corp/

À propos d'Auden Group

Fondé en 1981, Auden Group est un important fournisseur de solutions de connectivité basé à Taïwan. S'efforçant continuellement de faire progresser l'industrie de la connectivité dans le monde entier, la société fournit une assistance technique et des services complets sur le marché des communications sans fil, couvrant la conception et la fabrication d'antennes, l'intégration au niveau du système, les tests de produits sans fil, le laboratoire et la sécurité, ainsi que l'énergie verte. Récemment, Auden a été reconnu sur la liste Forbes « Best Under a Billion 2023 » pour ses réalisations qui ont fait avancer les industries de la connectivité et des télécommunications.

Pour obtenir plus d'informations, rendez-vous sur le site ci-après : https://www.auden.com.tw/en/about-us-en/