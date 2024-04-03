Интеграция карты Bybit с Google Pay повышает удобство для пользователей из стран ЕЭЗ

ДУБАЙ, ОАЭ, 3 апреля 2024 г. /PRNewswire/ -- Bybit, одна из трех крупнейших криптобирж мира по объему торгов, с радостью сообщает о значительном улучшении функциональности своей карты Bybit, повышающем ее удобство и доступность для пользователей. Интеграция с Google Pay теперь позволяет пользователям карт Bybit в Европейской экономической зоне (ЕЭЗ) тратить свои средства без проблем, легко и безопасно, как никогда раньше.

Bybit Card Integration with Google Pay Elevates Convenience for EEA Users

Интеграция с Google Pay значительное расширяет возможности использования карты Bybit, позволяя пользователям без особых усилий управлять своими финансами и платежами. С этого момента держатели карт Bybit смогут подключать свои карты к сервисам Google Pay, чтобы совершать безопасные, быстрые и беспроблемные транзакции в Интернете, в приложениях и в обычных магазинах, где принимается Google Pay.

Ключевые преимущества интеграции карты Bybit с Google Pay:

Полная интеграция: держатели карт Bybit могут легко привязать свои карты к сервисам Google Pay для быстрого доступа к своим активам.

Удобство при совершении транзакций: пользователи в странах ЕЭЗ могут совершать безопасные и быстрые транзакции в Интернете, в приложениях и в магазинах, используя преимущества широкого распространения Google Pay.

Повышенный уровень безопасность: расширенные функции безопасности Google Pay обеспечивают дополнительный уровень защиты транзакций по картам Bybit, избавляя пользователей от лишних волнений.

Компания Bybit продолжает предоставлять пользователям инновационные решения, которые позволяют людям полностью задействовать потенциал криптовалют в своей повседневной жизни. Интеграция с Google Pay является примером стремления Bybit к повышению удобства пользователей опыта и расширению возможностей своих продуктов.

#Bybit / #TheCryptoArk

О компании Bybit

Bybit входит в тройку крупнейших криптобирж мира по объему торгов и насчитывает более 20 миллионов пользователей. Основанная в 2018 году, компания Bybit предлагает профессиональную платформу, где криптоинвесторы и трейдеры могут найти сверхбыстрый механизм сопоставления, круглосуточное обслуживание клиентов и многоязычную поддержку сообщества. Компания Bybit гордится тем, что она является партнером действующего чемпиона Формулы-1 среди конструкторов и пилотов: команды Oracle Red Bull Racing.

За подробной информацией обращайтесь в пресс-центр Bybit.

С запросами от СМИ обращайтесь по адресу: [email protected] Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт https://www.bybit.com Следите за обновлениями на каналах сообществ Bybit и в социальных сетях

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