L'intégration de la carte Bybit avec Google Pay facilite les opérations pour les utilisateurs de l'EEE

DUBAÏ, ÉMIRATS ARABES UNIS, 3 avril 2024 /PRNewswire/ -- Bybit , l'un des trois premiers échanges cryptographiques au monde en termes de volume, est ravi d'annoncer une avancée significative dans son service de carte Bybit, améliorant la commodité et l'accessibilité pour les utilisateurs. L'intégration de Google Pay permet désormais aux utilisateurs de la carte Bybit dans l'Espace économique européen (EEE) de dépenser leurs actifs en toute transparence, avec une facilité et une sécurité sans précédent. L'intégration de Google Pay permet désormais aux utilisateurs de la carte Bybit dans l'Espace économique européen (EEE) de dépenser leurs actifs en toute transparence avec une facilité et une sécurité sans précédent.

L'intégration Google Pay marque une amélioration majeure de l'expérience de carte Bybit, en permettant aux utilisateurs de gérer leurs finances et leurs paiements sans effort. Dès à présent, les détenteurs de carte Bybit peuvent lier leur carte à Google Pay, ce qui leur permet d'effectuer des transactions sécurisées, rapides et sans tracas en ligne, dans l'application et dans les magasins physiques où Google Pay est accepté. À compter de maintenant, les titulaires de carte Bybit peuvent lier leurs cartes à Google Pay, ce qui leur permet d'effectuer des transactions en ligne, dans l'application et dans les magasins physiques où Google Pay est accepté.

Les principaux avantages de l'intégration de la carte Bybit à Google Pay sont les suivants :

Une intégration sans faille : les détenteurs de cartes Bybit peuvent facilement relier leurs cartes à Google Pay pour un accès rapide à leurs actifs.

Transactions pratiques : les utilisateurs au sein de l'EEE peuvent effectuer des transactions sécurisées et rapides en ligne, dans l'application et dans les magasins, en tirant parti de l'acceptation généralisée de Google Pay.

Sécurité renforcée : les fonctionnalités de sécurité avancées de Google Pay offrent un niveau de protection supplémentaire pour les transactions effectuées avec la carte Bybit, ce qui permet aux utilisateurs d'avoir l'esprit tranquille.

Bybit s'engage à fournir des solutions innovantes qui permettent aux individus d'exploiter tout le potentiel des cryptomonnaies dans leur vie quotidienne. L'intégration Google Pay illustre l'engagement de Bybit à améliorer l'expérience des utilisateurs et à étendre l'utilité de ses produits.

À propos de Bybit

Bybit est l'une des trois premières bourses de cryptomonnaies au monde en termes de volume, avec plus de 20 millions d'utilisateurs. Établie en 2018, Bybit propose une plateforme professionnelle où les investisseurs et les traders de cryptomonnaies peuvent trouver un moteur d'appariement ultrarapide, un service à la clientèle 24/7 et un soutien communautaire multilingue. En outre, Bybit est fière d'être le partenaire de l'équipe Oracle Red Bull Racing, championne en titre des constructeurs et des pilotes en Formule 1.

Pour en savoir plus sur Bybit, rendez-vous sur Bybit Press .

