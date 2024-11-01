Совместные усилия FAW Trucks и Shell во имя технологической кооперации и зеленого будущего

ФРАНКФУРТ, Германия, 1 ноября 2024 г. /PRNewswire/ -- С сентября по октябрь 2024 года коммерческий автомобиль Starship China, плод совместной разработки FAW Trucks и Shell, постоянно экспонировался на выставке Automechanika Frankfurt 2024 и мероприятии Ultimate Stopover, организованном Shell в Будапеште. Зарубежный дебют Starship China означает внедрение новаторских концепций и низкоуглеродных технологий, направленных на снижение выбросов углекислого газа в мире, способствуя тем самым устойчивому развитию мировой индустрии автомобильных перевозок.

Отрасль автомобильных перевозок играет ключевую роль в стимулировании национального экономического развития. Запуск Starship China знаменует собой важный шаг, сделанный FAW Trucks и Shell в совместном исследовании решений в области устойчивого развития для отрасли автомобильных перевозок. Являясь фундаментом транспортной отрасли Китая, FAW Trucks продолжает возглавлять инновационное развитие сектора коммерческих автомобилей благодаря своему всеобъемлющему технологическому опыту и пониманию рынка. Между тем, Shell, как один из ведущих мировых поставщиков энергетических решений, всегда была на переднем крае глобального энергетического перехода. Их сотрудничество сводит воедино передовой опыт и сильные стороны, способствуя трансформации, модернизации и качественному развитию автомобильных перевозок в Китае и во всем мире.

Презентация Starship China, как ошеломительного итога технического сотрудничества двух компаний, наглядно демонстрирует их прогрессивное видение и тщательное планирование в направлении зеленой трансформации транспортной отрасли будущего. Этот грузовик объединяет передовые технологии FAW Trucks и Shell, обеспечивая значительное повышение энергоэффективности за счет конструкции транспортных средств, энергосистем и энергопотребления. Его исключительная производительность воплощена, в частности, в четырех ключевых областях: оптимизированная аэродинамическая конструкция, высокая топливная экономичность, низкоуглеродные и экологичные концепции и «умное» наполнение. Благодаря аэродинамическому дизайну с низким сопротивлением ветру, эффективной гибридной системе питания, «умной» системе безопасного вождения и ведущим решениям в области смазки, Starship China устанавливает стандарт в области повышения энергоэффективности и снижения выбросов углекислого газа. Это не просто демонстрация концептуального автомобиля, но и направление, указывающее на тенденцию развития транспортной отрасли в будущем.

FAW Trucks и Shell будут углублять сотрудничество в нескольких областях, совместно изучая энергетические решения, стратегии низкоуглеродной трансформации, а также пути снижения затрат и повышения эффективности. Это не только отражает приверженность устойчивому развитию индустрии коммерческих автомобилей и автомобильных перевозок в Китае, но также означает далеко идущий план и подготовку для будущей глобальной транспортной отрасли.

Презентация Starship China – это всего лишь малая толика амбициозных планов FAW Trucks по глобализации. В рамках всесторонней реализации инициативы «Один пояс – один путь» FAW Trucks ускоряет свою стратегию интернационализации, стремясь вывести на мировой рынок более высококачественные и эффективные продукты и услуги. Благодаря тесному сотрудничеству с Shell FAW Trucks получит еще больше возможностей для своей международной экспансии, делая общий вклад в продвижении коммерческих автомобилей китайских брендов на мировой арене.

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