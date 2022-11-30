Массовое внедрение GameFi: Zeus обеспечит стандарты киберспорта в метавселенной SIDUS

СИДНЕЙ, 30 ноября 2022 г. /PRNewswire/ -- Известный украинский профессиональный игрок в Counter-Strike Данило Тесленко (Zeus) присоединился к команде SIDUS GATES, проекта игровых финансов (GameFi), в крипто-метавселенной SIDUS. Он подписал 10-летний контракт на выпуск эксклюзивных коллекций невзаимозаменяемых токенов (NFT). В честь этого выдающегося события команда объявила о розыгрыше 100 000 долларов США!

$100,000 giveaway to celebrate Zeus's arrival in the SIDUS METAVERSE



«Я изучал многие области, включая криптотехнологии и NFT, — сказал Zeus. — Я познакомился с основателем метавселенной SIDUS METAVERSE, меня вдохновило то, что он делает, и я решил присоединиться к его команде. Я планирую использовать свой огромный опыт в компьютерном спорте для популяризации новых продуктов, приведения их в соответствие со стандартами киберспорта и привлечения глобальной аудитории.

Мы планируем выпустить коллекцию NFT-токенов ограниченной серии. Она будет представлена новой расой: киборгами с уникальными скинами и ценностью для всех пользователей SIDUS. Их владельцы смогут получить уникальный ресурс, востребованный всеми пользователями метавселенной SIDUS METAVERSE».

Издатель игр для новой эпохи

Компания SIDUS GATES — эксклюзивный издатель игр, который переселяет игровые студии и их проекты в метавселенную SIDUS METAVERSE. Во всех будущих играх будет единая история персонажей и нативные токены. Поскольку к выпуску запланировано несколько игр, Zeus и другие игроки могут применить свой опыт и навыки для создания продуктов, способных конкурировать с гигантами.

«Мы уже ведем переговоры с несколькими звездами киберспорта и планируем привлечь их к разработке новых продуктов. Я не могу назвать имена, но они хорошо известны».

Исполнительный директор и сооснователь метавселенной SIDUS GATES Роман Поволоцкий (Roman Povolotski) также прокомментировал последнее пополнение своей команды. «Мы рады объявить о нашем партнерстве и будем делать все возможное для выпуска резонансных релизов и игровых продуктов, — заявил он. — Чтобы отметить это событие, мы решили устроить специальный розыгрыш на сумму 90 000 долларов США! На кону 300 наборов NFT-токенов!»

Любой желающий может принять участие в розыгрыше, заполнив эту форму, и получить часть огромного призового фонда с гарантированным вознаграждением в виде внутриигровых гаджетов на сумму 100 долларов США: https://forms.gle/gj6iBe2HQkK6YyBK8

Путь к игровой метавселенной

Теперь к метавселенной официально присоединился Данило Тесленко (Zeus) в качестве ее посла и представителя для значительных изменений и массового внедрения NFT-токенов. Давайте следить за его успехами!

Более подробная информация о метавселенной SIDUS:

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Официальные аккаунты Данила Тесленко (Zeus) в социальных сетях:

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Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1957742/SIDUS_METAVERSE.jpg

SOURCE SIDUS METAVERSE