На фестивале Global Citizen Франция объявила о выделении 40 млн евро фонду ECW

Хрисула Захаропулу, министр Франции по вопросам развития и международных партнерств и исполнительный директор фонда «Образование не может ждать» (ECW) Ясмин Шериф призывают доноров и частных лиц предоставить срочное финансирование на общую сумму 1,5 млрд долларов США.

НЬЮ-ЙОРК, 25 сентября 2023 г. /PRNewswire/ -- На фестивале Global Citizen в эти выходные в Нью-Йорке министр Франции по вопросам развития и международных партнерств Хрисула Захаропулу и исполнительный директор фонда «Образование не может ждать» Ясмин Шериф объявили о новом, дополнительном финансировании на сумму 40 миллионов евро от правительства Франции.

Фонд «Образование не может ждать» (ECW) направил 870 млн долларов США на реализацию своего стратегического плана на 2023—2026 гг. для помощи 20 миллионам детей, затронутых кризисом, чтобы дать им безопасность, надежду и возможность получения качественного образования.

«Отстаивание образования и эмансипации во всем мире — это безусловный приоритет для Франции. Согласно «Парижской повестке для людей и планеты», мы все должны сделать все возможное, чтобы каждая страна могла смягчить проблему нищеты и остановить изменения климата», — заявила министр Франции по вопросам развития и международных партнерств Хрисула Захаропулу. — Речь также идет о государствах, которые должны поддерживать политику развития, выделяя достаточное количество ресурсов. Поэтому я с особым удовольствием объявляю от лица Франции и президента Макрона о предоставлении 40 млн евро на поддержку деятельности фонда ECW в 2023—2026 гг.».

«Благодаря этому новому решительному и щедрому вкладу Франция является примером для подражания, — говорит исполнительный директор фонда ECW Ясмин Шериф. — Мы призываем государственных доноров, благотворительные фонды и частных лиц следовать этому примеру и присоединяться к нашим совместным усилиям по сбору 1,5 млрд долларов США к 2026 г. для предоставления качественного образования 20 миллионам затронутых кризисом девочек и мальчиков, чтобы они могли учиться, расти и перестраивать свои общества».

Около 224 миллионов детей по всему миру лишены возможности получать качественное образование из-за вооруженных конфликтов, принудительного переселения, обусловленных климатическими изменениями стихийных бедствий и других затяжных кризисов. Они нуждаются в неотложной поддержке для осуществления своего права на качественное инклюзивное образование.

Совместно со своими стратегическими партнерами фонд ECW уже помог 9 миллионам девочек и мальчиков, живущих в условиях самых тяжелых кризисов на планете.

Несмотря на активизацию доноров, за последние годы дефицит финансирования существенно увеличился. Сумма гуманитарных запросов на поддержку в обеспечении образования в кризисных условиях возросла почти втрое, с 1,1 млрд долларов в 2019 г. до почти 3 млрд долларов США на конец 2022 г.

Примите участие сегодня с Global Citizen и сделайте личный взнос в фонд Образование не может ждать.

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SOURCE Education Cannot Wait