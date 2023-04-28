Инновационные телевизоры Hisense предназначены обеспечить зрителям полноценное погружение

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Hisense

Apr 28, 2023, 12:07 ET

ЦИНДАО (Китай), 28 апреля 2023 г. /PRNewswire/ -- Ведущий мировой бренд бытовой техники и электроники Hisense опубликовал сегодня результаты исследования, посвященного поведенческим моделям владельцев телевизоров в Великобритании, в рамках кампании по улучшению понимания и обслуживания потребителей на одном из своих ключевых зарубежных рынков.

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Hisense ULED X brings excellent experience to people's life
Priorities of impact consumers purchase a TV
Priorities of impact consumers purchase a TV

Hisense существует для того, чтобы предоставить людям больше возможностей наслаждаться качеством жизни, а также проводить время с любимыми за общими интересами и увлечениями. Несмотря на то, что эти хобби и приоритеты объединяют людей по всему миру, компания Hisense осознает, что глубокое понимание каждой страны и ее уникальной телекультуры является важной предпосылкой международного успеха. Это позволит компании более эффективно обслуживать местных зрителей и общаться с ними, опираясь на понимание их подлинных нужд.

Исполнительный вице-президент компании Hisense International Кэтрин Фанг (Catherine Fang) заявила следующее: «Наши технологии предназначены для обеспечения максимально высокого качества аудио-визуальных впечатлений. Стремясь к инновациям и новейшим технологиям, компания Hisense продолжит предоставлять возможность дарить людям счастливые моменты, будь то с их близкими, или в момент одиночества».

В исследовании основное внимание было уделено отношению британцев к популярным телесериалам — и их главным саундтрекам — а также то, как эти взгляды влияют на решения о приобретении телевизора. Половина (49%) опрошенных смотрят свои любимые программы, чтобы расслабиться, а для трети (30%) совместный просмотр является формой семейного общения.

Учитывая это, неудивительно, что многие британские домохозяйства планируют поменять свои телевизоры на более современные (34%). Качество изображения (73%), размер экрана (70%) и качество звука (58%) являются важнейшими приоритетами среди потребителей, рассматривающих покупку.

Широко известно, что телевидение играет одну из ключевых ролей в британской культуре: почти треть (29%) заявили, что это «общенациональное времяпрепровождение», и такое же количество утверждают, что просмотр хороших телепрограмм делает их счастливее.

В связи со скорым появлением в Великобритании уже объявленных моделей ULED X и U8 компания Hisense рассчитывает поставлять более высококачественную продукцию, которая еще более упрочнит ее позицию в Великобритании и по всему миру, обеспечивая зрителям наилучшие впечатления.

Информация о компании Hisense

Hisense — один из ведущих мировых брендов бытовой техники и электроники. Бизнес Hisense охватывает мультимедийные продукты (с акцентом на умные телевизоры), бытовую технику и интеллектуальные информационные технологии. В последнее время Hisense развивается быстрыми темпами и в настоящее время работает более чем в 160 странах.

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SOURCE Hisense

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