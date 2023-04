A Hisense se dedica a proporcionar aos consumidores uma experiência imersiva por meio de produtos de TV inovadores

QINGDAO, China, 28 de abril de 2023 /PRNewswire/ -- A marca líder global em eletrodomésticos e eletrônicos de consumo Hisense publicou hoje os resultados de um estudo sobre os hábitos de visualização dos proprietários de TV no Reino Unido como parte de sua tentativa de entender e atender melhor os consumidores em um dos principais mercados internacionais da empresa.

ULED X da Hisense traz experiências de excelência para a vida das pessoas (PRNewsfoto/Hisense) Atender às prioridades dos consumidores quando compram uma TV (PRNewsfoto/Hisense)

A Hisense existe para oferecer às pessoas mais oportunidades de desfrutar de uma vida de qualidade e passar mais tempo com seus entes queridos ao redor de interesses e paixões em comum. Embora esses hobbies e prioridades sejam compartilhados por pessoas em todo o mundo, a Hisense está ciente de que ter uma compreensão diferenciada de cada país e sua cultura de TV única é um importante precursor do sucesso internacional. Isso permitirá que ela atenda e se comunique com os espectadores locais de maneira mais eficaz e autêntica.

Catherine Fang, vice-presidente executiva da Hisense International, disse: "Nossa tecnologia foi projetada para fornecer a melhor experiência audiovisual possível. Com um compromisso com a inovação e tecnologia de ponta, a Hisense continuará a oferecer aos consumidores oportunidades de proporcionar momentos alegres às pessoas, seja com seus entes queridos ou para um momento de consolo individual".

A pesquisa se concentrou nas atitudes dos britânicos em relação a séries de TV populares – e suas músicas temáticas – e o efeito que essas opiniões têm nas decisões de compra de TV. Metade (49%) dos entrevistados para o estudo assiste a seus programas favoritos para relaxar e um terço (30%) o faz como forma de união familiar.

Considerando isso, não é surpreendente que tantas famílias do Reino Unido tenham planejado atualizar suas televisões (34%). A qualidade da imagem (73%), o tamanho da tela (70%) e a qualidade do som (58%) foram consideradas as maiores prioridades entre os consumidores que consideram fazer uma compra.

A televisão foi amplamente reconhecida por desempenhar um papel fundamental na cultura britânica, com quase um terço (29%) dizendo que ela era um "passatempo nacional" e a mesma quantidade alegando que assistir a bons programas de televisão os tornou mais felizes.

Com os já anunciados ULED X e U8 chegando ao Reino Unido em breve, a Hisense espera oferecer mais produtos de alta qualidade para se estabelecer ainda mais firmemente no Reino Unido e internacionalmente e oferecer a melhor experiência à vida do consumidor.

Sobre a Hisense

A Hisense é uma marca líder global de eletrodomésticos e eletrônicos de consumo. Os negócios da Hisense abrangem produtos multimídia (com foco nas Smart TVs), eletrodomésticos e informações inteligentes em TI. Recentemente, a Hisense cresceu rapidamente e agora opera em mais de 160 países.

