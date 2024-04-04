Антропоморфный робот Navigator α: SUPCON интегрирует ИИ с робототехникой

ХАНЧЖОУ, Китай, 4 апреля 2024 г. /PRNewswire/ -- 28 марта Джордж Цуй Шань (George Cui Shan), председатель и генеральный директор SUPCON (688777.SH, SUPCON.SW), дал интервью, в котором рассказал о недавнем основании Чжэцзянского инновационного центра антропоморфных роботов (Zhejiang Humanoid Robot Innovation Center, далее — «Инновационный центр») и дебюте его первого саморазвивающегося антропоморфного робота, Navigator α. Как основной акционер Инновационного центра, компания SUPCON воодушевлена перспективой потенциального сотрудничества между научными кругами и промышленностью в области антропоморфной робототехники, а также будущего применения этих роботов в различных промышленных сценариях.

Navigator α

Чжэцзянский инновационный центр антропоморфных роботов занимается исследованием технологий интеллектуального зондирования и управления, а также разработкой полнофункциональных роботов. Он будет служить комплексным центром для технологических исследований, разработки продуктов, инкубации талантов и промышленного роста. Благодаря существенной поддержке центра компания SUPCON укрепляет свое стратегическое видение интеграции ИИ с робототехникой, активно продвигая интеллектуальную трансформацию индустрии антропоморфных роботов.

Недавно запущенный антропоморфный робот Navigator α высотой 1,5 метра и весом 50 килограммов может похвастаться передовыми аппаратными компонентами, включая ультрасовременный планетарный редуктор, легкие антропоморфные механические руки и захватное устройство с гибкими возможностями и несколькими степенями свободы. Эта замечательная рука имеет 15 суставов пальцев, шесть активных степеней свободы, силу кончика пальца 10 Н, легкую конструкцию 600 г и впечатляющую скорость сустава 150 градусов в секунду. Кроме того, Navigator α революционизирует интеграцию управления механизмами, имитационного обучения и обучения с подкреплением, используя инновационные технологии, такие как крупномасштабные модели ИИ, для новаторских достижений как в аппаратном обеспечении, так и в алгоритмах. Он был развернут и высоко оценен в нескольких проверенных на практике проектах.

Джордж подчеркнул, что, в отличие от традиционных антропоморфных роботов, которые сосредоточены в первую очередь на соединении частей и общей системы, сотрудничество между SUPCON и Инновационным центром направлено на достижение прорывов в технологии ИИ и ее промышленном применении. В эпоху промышленного ИИ инновации в области робототехники должны выходить за рамки простых операционных возможностей и охватывать планирование, используя ИИ в качестве промышленного «мозга». Кроме того, Джордж утверждал, что будущее антропоморфных роботов зависит от их использования в конкретных сценариях и отраслях. Крайне важно преодолеть разрыв между технологическими исследованиями и промышленным спросом, тем самым способствуя дальнейшему прогрессу отрасли.

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