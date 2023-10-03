Новая инициатива RevitaLash® Cosmetics против рака груди с глобальным и локальным влиянием

Целеустремленный лидер в области ресниц и бровей продолжает круглогодичное просвещение о раке молочной железы

ВЕНТУРА, Калифорния, 3 окт. 2023 г. /PRNewswire/ -- RevitaLash® Cosmetics с гордостью объявляет ежегодную Розовую миссию компании — повлиять на ход борьбы с раком молочной железы. Целью этой инициативы является оказание глобальной и локальной поддержки организациям, основная задача которых — лечение, исследование рака молочной железы и соответствующее обучение.

Компания RevitaLash® Cosmetics, славящаяся инновационными продуктами для придания красоты ресницам, бровям и волосам, имеет трогательное происхождение. Все началось с подарка, сделанного мужем, доктором Майклом Бринкенхоффом (Michael Brinkenhoff), своей любимой жене во время ее борьбы с раком молочной железы. Компания продолжает отдавать дань уважения наследию покойной жены доктора Бринкенхоффа и соучредителя RevitaLash® Cosmetics — Гейл Бринкенхофф (Gayle Brinkenhoff) и сегодня.

В 2022 году бренд пожертвовал 50 000 долларов благотворительному партнеру City of Hope на финансирование лечения, исследования рака молочной железы и соответствующего обучения медсестер в плохо обеспеченном регионе Африки к югу от Сахары. Эта программа оказала ощутимое влияние на результаты лечения пациентов и была отмечена Белым домом на официальном мероприятии чествования частных предприятий, чья филантропия способствовала исследованию рака в Африке. Компания RevitaLash® Cosmetics с гордостью продолжает поддержку инициативы City of Hope по борьбе с раком молочной железы в Эфиопии и в этом году, жертвуя 40 000 долларов.

Кроме целей глобального влияния, компания RevitaLash® Cosmetics продолжает упорно поддерживать местные сообщества, в которых работают партнеры компании. В этом году компания будет делать вклад, равный вкладу своих международных партнеров по дистрибуции, в выбранную ими местную благотворительность, связанную с раком молочной железы. Эта программа дает партнерам возможность внести значительный вклад в инициативы в области борьбы с раком молочной железы в своих регионах и усилить глобальную поддержку RevitaLash® Cosmetics.

«Через нашу Розовую миссию мы приглашаем наших глобальных партнеров оказать долгосрочное влияние на борьбу с раком молочной железы, — сказал Дэриел Сидни (Dariel Sidney), вице-президент по филантропии и старшая дочь Гейл Бринкенхофф. — Мы гордимся поддержкой инициативы City of Hope по борьбе с раком молочной железы в Эфиопии и предоставлением нашим дистрибьюторам возможности внести значительный вклад в местные сообщества, способствуя позитивным изменениям и улучшению жизни тех, кто столкнулся с раком молочной железы, по всему миру».

В честь этого в текущем году с 1 сентября по 31 октября 2023 года выдающиеся продукты бренда будут помещаться в розовую упаковку. С продажи каждого экземпляра RevitaLash® Advanced (3,5/2,0 мл), RevitaLash® Advanced Sensitive (2,0 мл) и RevitaBrow® Advanced (3,0 мл) из специального выпуска компания будет жертвовать 2 доллара благотворительным организациям, оказывающим помощь в связи с раком молочной железы, по всему миру до достижения максимальной суммы пожертвований 170 000 долларов.

С 1 сентября изделия из ограниченного выпуска предлагаются в отдельных СПА, салонах и через специализированных розничных продавцов, а также веб-сайт revitalash.com.

О компании RevitaLash® Cosmetics

RevitaLash® Cosmetics — мировой лидер по разработке передовых продуктов, придающих красоту ресницам, бровям и волосам. В основанную в 2006 году коллекцию входят выдающиеся кондиционер для ресниц RevitaLash® Advanced и кондиционер для бровей Eyelash RevitaBrow® Advanced, которые можно приобрести в кабинетах врачей, СПА, салонах и у специализированных розничных продавцов в 70 странах. Поддерживающая некоммерческие инициативы в области рака молочной железы компания RevitaLash® Cosmetics жертвует часть своей прибыли на инициативы по исследованию и обучению, воздавая сообществу борьбы с раком молочной железы круглый год, а не только в октябре. Дополнительную информацию см. по адресу www.revitalash.com.

Об организации City of Hope

Целью и задачей City of Hope является улучшение жизни людей, страдающих раком, диабетом и другими опасными для жизни заболеваниями. Коллектив организации с офисами в Калифорнии, Аризоне, Иллинойсе и Джорджии состоит более чем из 11 000 сотрудников, включая исследователей, младших научных сотрудников, ученых, врачей, медсестер, вспомогательный медицинский персонал, студентов старших курсов, специалистов по сбору средств, маркетингу, волонтеров и административно-технический персонал. Всех их объединяет желание найти лечение и сохранить жизни.

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SOURCE RevitaLash Cosmetics