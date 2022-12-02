На пути к устойчивому развитию Индонезии на выставке UMKM EXPO(RT) BRILIANPRENEUR 2022 года были представлены 500 ММСП

ДЖАКАРТА (Индонезия), 2 декабря 2022 г. /PRNewswire/ -- Банк Rakyat Indonesia (BRI) Tbk (IDX: BBRI) с 1 по 31 декабря проводит виртуальную выставку UMKM EXPO(RT) BRILIANPRENEUR 2022 года. На мероприятии представлены 500 мелких, малых и средних предприятий (ММСП) из 22 провинций Индонезии, которые показывают свою продукцию на сайте www.brilianpreneur.com. «В этом году мероприятие должно привлечь внимание ММСП, которые начинают свой путь к достижению целей в области охраны окружающей среды и устойчивого развития. Являясь агентом развития, мы также обеспечиваем обучение для наших участников, чтобы они могли выходить на мировые рынки и вдохновлять людей на создание своего дела с творческим подходом», — заявил президент BRI г-н Сунарсо (Sunarso).

BRILIANPRENEUR UMKM EXPO(RT) is back with 502 various best-quality MSME products from 22 provinces across Indonesia. Embracing sustainability, the event brings forth new categories of Health/Wellness and Digital Technology.

В 2021 году в рамках мероприятия было заключено 118 контрактов с покупателями из 14 стран на сумму около 72 миллионов долларов США. «Эта цифра превысила нашу цель на 2021 год. Поэтому мы весьма оптимистично настроены и надеемся достичь еще большего в этом году», — добавил г-н Сунарсо.

Само мероприятие состоит из нетворкинга и учебных занятий, включая сессии по подбору деловых партнеров и семинары по ценовой стратегии. Эти сессии проводятся с целью помочь ММСП в расширении продаж своей продукции, в том числе на международном рынке. Обмен опытом будет проходить в ходе ток-шоу со специальными выступлениями и вручением наград UMKM.

Заинтересованные покупатели должны зарегистрироваться на сайте https://brilianpreneur.com/umkm для участия в сессиях по подбору деловых партнеров для ММСП.

ММСП и устойчивое развитие

Чтобы дать возможность показать местные индонезийские ММСП на международной арене банк BRI в сотрудничестве с Министерством кооперативов и МСП (Kemenkop UKM) провел мини-презентацию 26 ММСП в ходе саммита G20 в качестве подготовки к проведению UMKM EXPO(RT) BRILIANPRENEUR 2022 года.

4-я выставка UMKM EXPO(RT) BRILIANPRENEUR 2022 года охватывает шесть категорий: домашний декор и ремесла, продукты питания и напитки, аксессуары и красота, мода, здравоохранение/здоровье и цифровые технологии, в которых участвуют 262 женщины-предпринимательницы и пять компаний, расширяющих потенциал людей с ограниченными возможностями.

Помимо высококачественного дизайна, все представленные на выставке продукты должны соответствовать принципам устойчивого развития, включая расширение прав женщин, утилизацию отходов и равный доступ к возможностям.

Среди таких новаторов в области экологичных продуктов — компания Arana Bike, индонезийский производитель бамбуковых велосипедов ручной работы. Компания Arana Bike успешно расширила свою деятельность благодаря программам BRILIANPRENEUR.

«Такие программы, как учебные вебинары по электронной коммерции и сессии по подбору деловых партнеров, помогли нам найти потенциальных покупателей в разных странах, чтобы наши продукты могли конкурировать на глобальном уровне», — заявил основатель компании Arana Bike Денни Хестинингрум (Denny Hestiningrum).

Принять участие в виртуальной выставке, зарегистрироваться или скачать каталог можно на сайте www.brilianpreneur.com.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1959881/Cover_BrilianPreneur_1920x1080px.jpg

SOURCE PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI)