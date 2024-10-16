Впечатляющий 110-дюймовый телевизор Hisense ULED X Mini LED теперь доступен во всем мире

ЦИНДАО, Китай, 16 октября 2024 г. /PRNewswire/ -- Компания Hisense, ведущий мировой бренд потребительской электроники и бытовой техники, сегодня объявила о том, что ее 110-дюймовый телевизор ULED X Mini LED теперь доступен по всему миру по цене 20 000 долларов США.

С момента дебюта на CES в начале этого года и признания в качестве лауреата премии CES Innovation Award, а также получением награды «Выбор редакции» от Digital Trends телевизор 110UX продолжал получать бесчисленные награды за лидерство в области технологий изображения.

Hisense 110-inch ULED X Mini LED is now available globally

110UX с Mini LED Blacklight обеспечивает поразительную пиковую яркость до 10 000 нит и контрастность с более чем 40 000 локальных зон затемнения, сводя к минимуму утечку задней подсветки и заметно повышая контрастность. Благодаря Hi-View AI Engine X от Hisense, телевизор регулируется в режиме реального времени для более четкого, иммерсивного и захватывающего эффекта отображения. Объединив эту коллекцию отраслевого эталонного оборудования и программного обеспечения, 110UX является свидетельством эволюции дизайна светодиодных дисплеев, где инновации и ориентированная на потребителя инженерия сходятся, чтобы переопределить качество изображения, чтобы обеспечить более яркую, динамичную картинку, которая хорошо подходит для больших форматов, что делает ее идеальным выбором для геймеров, любителей кино и любителей спорта.

Ранее в октябре было выпущено 110UX Championship Edition, ультрапремиальное дополнение к инновационной линейке Hisense ULED X, которое совпало с началом сезона НБА. Эта эксклюзивная модель с ограниченным тиражом представляет собой уникальное сотрудничество двух лидеров отрасли, сочетая в себе передовую технологию Hisense ULED X с роскошными усовершенствованиями, которые прославляют дух чемпионов НБА.

Появление 110UX представляет собой значительную эволюцию в линейке телевизоров Hisense, поскольку Hisense укрепляет свое лидерство на рынке сверхпремиальных и широкоформатных дисплеев, отвечая на растущий спрос на развлечения с большим экраном, расширяя линейки ULED и ULED X, чтобы включить еще большие размеры экрана.

Hisense стремится к постоянным технологическим инновациям, предоставляя потребителям беспрецедентный аудиовизуальный опыт. Hisense продолжает ориентироваться на потребителей, укрепляя связи с большим количеством пользователей по всему миру, предоставляя полный сценарий домашних развлечений, который превосходит ожидания.

О компании Hisense

Компания Hisense, ведущий мировой бренд бытовой техники и потребительской электроники, является официальным партнером чемпионата UEFA EURO 2024™. По данным Omdia, компания Hisense заняла 2-е место в мире по поставкам телевизоров и 1-е место в категории телевизоров с диагональю 100 дюймов как в 2023 году, так и в первом полугодии 2024 года. Компания быстро расширяется и работает на рынках более 160 стран, специализируясь на мультимедийных товарах, бытовой технике и интеллектуальной ИТ-информации.

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