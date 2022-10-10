С 21 октября в мировой кинопрокат выходит китайский хит «Возвращение домой»

ПЕКИН, 10 октября 2022 г. /PRNewswire/ -- По состоянию на 8 октября фильм «ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ» официально стал лидером по кассовым сборам в День образования КНР, собрав в прокате более 152 миллионов долларов за первую неделю. Компания CMC Pictures ранее объявила о планах международного проката картины и с 21 октября он выйдет на экраны в Северной Америке, Океании, Европе, Юго-Восточной Азии и на остальных крупнейших кинорынках.

Фильм «ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ» рассказывает об опасном путешествии по пустыне и сквозь артиллерийский огонь двух безоружных китайских дипломатов, которые спасают 125 китайцев из охваченной войной страны. Сюжет основан на реальных событиях. Режиссер фильма — Сяочжи Жао (Xiaozhi Rao), продюсеры — Франт Гво (Frant Gwo) и Хунвэй Ван (Hongwei Wang), в главных ролях — Йи Чжан (Yi Zhang), Цзюнькай Ван (Junkai Wang) и Тао Йин (Tao Yin).

Съемки фильма «ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ» проводились в настоящей пустыне, для чего был специально построен опустошенный войной город площадью 20 000 кв. м.. Фильм снят в формате IMAX. Аутентичность картины получила широкое признание по итогам премьерных показов.

Компания CMC Pictures, являющаяся зарубежным дистрибьютором ленты «ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ», распространила в мировом прокате более 60 китайских блокбастеров, таких как «Блуждающая Земля» «Нэчжа», «Война волков 2», «Ип Ман 4: Финал» и «Ассасин: Битва миров». В настоящее время эта компания является одним из ведущих дистрибьюторов китайских фильмов на мировом рынке.

Видео — https://mma.prnewswire.com/media/1916801/video.mp4

SOURCE CMC PICTURES