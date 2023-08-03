Революция 3D-печати: передовые функции и растущее сообщество Creality Cloud задают тон

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CREALITY 3D

03 Aug, 2023, 02:11 ET

Революция в сфере 3D-печати: передовые функции и растущее сообщество Creality Cloud задают тон

ГОНКОНГ, 3 августа 2023 г. /PRNewswire/ -- Компания Creality – ведущий мировой бренд в области 3D-печати – расширяет возможности для творчества с помощью аппаратных продуктов и инновационного программного обеспечения под названием Creality Cloud. С момента своего появления в 2020 году Creality Cloud стремится снизить порог, повысить удобство и качество использования 3D-печати. Creality Cloud дает возможность как создателям, так и дизайнерам воплощать свой творческий потенциал в различных сценариях.

Creality Cloud – первая в мире универсальная платформа 3D-печати

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Creality Cloud is a top all-in-one 3D printing platform launched by Creality with offering a feature-rich experience to its users. It's accessible through different mediums, including a dedicated website, an App, and a mobile page.
Creality Cloud is a top all-in-one 3D printing platform launched by Creality with offering a feature-rich experience to its users. It's accessible through different mediums, including a dedicated website, an App, and a mobile page.

Сделайте шаг в будущее 3D-печати с помощью Creality Cloud – приложения No.1 в сфере 3D-печати.  Creality Cloud – лучшее в отрасли приложение как на Google Play Store, так и на Apple App Store– представляет собой непревзойденную платформу для проектировщиков по всему миру. Платформа предлагает целый ряд выдающихся решений, включая обширную библиотеку 3D-моделей, расширенные возможности нарезки, обнаружение искусственного интеллекта, потоковую передачу по веб-камере для мониторинга в режиме реального времени, управление процессами печати в режиме реального времени и возможность одновременного управления несколькими принтерами.

Компания Creality Cloud – это постоянно растущее сообщество талантливых 3D-дизайнеров и любителей, подпитывающих творческую экосистему как никто другой. Не сомневайтесь, ваши оригинальные творения находятся под надежной защитой авторских прав. Это дает уверенность в том, что вы можете исследовать и делиться своими инновациями со всем миром.

Поддержка дизайнеров в достижении новых высот

В июне 2023 года Creality Cloud запустила партнерскую программу для дизайнеров Designer Partnership Program , чтобы обеспечить большую поддержку 3D-дизайнерам, предлагая продажи без комиссий, вознаграждение в размере свыше 900 долларов США и бесплатное 30-дневное членство, открывающее премиальные функции для повышения производительности.

Благодаря первоклассной поддержке Creality Cloud расширяет возможности 3D-дизайнеров и помогает им преуспеть в мире 3D-печати. Благодаря размещению баннеров в топе и рекламе бренда дизайнеры охватывают широкую аудиторию и максимально раскрывают свой потенциал. Скидки и купоны позволяют дизайнерам делать эксклюзивные предложения своим клиентам и тем самым стимулировать продажи. Коллекции моделей Curated 3D вдохновляют их изучать творчество коллег и расширять границы своего мастерства. Захватывающее соревнование,  организованное Creality Cloud, предоставляет дизайнерам платформу для демонстрации своих навыков и завоевания признания.

Информация о компании Creality Cloud

Creality Cloud – первая в мире универсальная платформа для создания 3D-печати, которая получила одобрение 3 миллионов дизайнеров и любителей 3D-печати по всему миру. Благодаря постоянным усилиям и обновлениям платформа укрепляет свои позиции в качестве самого популярного в мире приложения для 3D-печати.

Для получения более подробной информации перейдите по ссылке https://www.crealitycloud.com

Контакты для прессы
[email protected]. com

Видео — https://www.youtube.com/watch?v=KpvPIavL2JM

Логотип — https://mma.prnewswire.com/media/1609256/Logo.jpg

SOURCE CREALITY 3D

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