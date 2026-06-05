Společnost Hinen na veletrhu EES Europe 2026: maximalizace přínosu solární energie pro domácnosti v novém energetickém prostředí Evropy
News provided byHinen Group
Jun 05, 2026, 05:00 ET
MNICHOV, 5. června 2026 /PRNewswire/ -- Společnost Hinen se zúčastní veletrhu EES (skladování elektrické energie) Europe 2026, který je největším a z mezinárodního hlediska nejvýznamnějším veletrhem baterií a systémů pro skladování energie v Evropě. Akce se bude konat ve dnech 23. až 25. června 2026 v Messe München a návštěvníci najdou společnost Hinen na stánku C2.630. Během veletrhu bude Hinen spolupracovat s instalačními firmami, distributory a průmyslovými partnery z celé Evropy s cílem prozkoumat chytřejší a flexibilnější energetická řešení pro domácnosti.
V souladu s transformací evropského energetického trhu
Vzhledem k tomu, že německý zákon o obnovitelných zdrojích energie (EEG) nadále urychluje přechod k tržnímu obchodování s elektřinou, stává se skladování energie v domácnostech v celé Evropě stále důležitější. Rostoucí ceny elektřiny, nestabilita sítě a rozšíření dynamických tarifů za elektřinu vedou domácnosti k maximalizaci vlastní spotřeby solární energie a ke zlepšení energetické nezávislosti. S rozšiřováním dynamického cenového systému v Německu, Nizozemsku a na severských trzích se inteligentní domácí skladování energie vyvíjí ve flexibilnější a hodnotově orientované řešení pro domácnosti.
Na veletrhu EES Europe 2026 představí společnost Hinen svůj ultratenký třífázový hybridní RESS (systém pro ukládání energie v domácnostech) typu „vše v jednom" o výkonu 25 kW, který je určen pro větší rezidenční nemovitosti a energeticky náročné domácnosti usilující o nižší náklady na elektřinu, silnější záložní kapacitu a větší energetickou flexibilitu.
Mezi hlavní vlastnosti patří:
- Režim AI automaticky načítá ceny elektřiny a meteorologická data v reálném čase, aby optimalizoval nabíjení a vybíjení pro maximální výnos
- Ultratenký design o šířce 180 mm vhodný pro instalaci v úzkých chodbách a stísněných prostorech
- Schopnost vytvářet energetickou síť pro zvýšenou energetickou odolnost a stabilní výkon záložního zdroje
- Čtyři nezávislé MPPT vstupy podporující fotovoltaický vstup naddimenzovaný o 120 % až 300 % se solární kapacitou až 30 kW
- Podpora paralelního zapojení až 6 jednotek, umožňující výstupní výkon až 150 kW a celkovou kapacitu úložiště 160,2 kWh
- Podpora stoprocentního třífázového nevyváženého výstupu pro zajištění stabilního provozu při nerovnoměrném zatížení domácnosti
- Vestavěný přepínač umožňující ruční volbu mezi záložním režimem a režimem bypassu (přemostění) pro kritická zatížení
- Flexibilní konstrukce, u které nezáleží na pořadí fází, což zjednodušuje instalaci a snižuje složitost nasazení
Prezentace komplexních řešení pro skladování energie
Kromě třífázového hybridního systému RESS typu „vše v jednom" o výkonu 25 kW představí Hinen úplné portfolio produktů pro domácnosti, které zahrnuje:
- jednofázové hybridní systémy RESS typu „vše v jednom" o výkonu 5 kW a 15 kW
- jednofázové nízkonapěťové řešení o výkonu 6kW a 12kW
- třífázové vysokonapěťové řešení o výkonu 12kW
- třífázové nízkonapěťové řešení o výkonu 15kW
- jednofázový balkonový systém pro skladování energie o výkonu 2400W
O společnosti Hinen
Společnost Hinen, opírající se o více než 20 let zkušeností v oblasti špičkové výroby, je kótována na šenčenské burze (kód akcie: 300787) a působí jako důvěryhodný partner v oblasti ODM (výrobce originálních produktů) pro více než 400 globálních značek. Její vertikálně integrovaný dodavatelský řetězec – od výroby bateriových článků přes výzkum a vývoj střídačů až po kompletní montáž systémů – zaručuje kvalitu, inovace a nákladovou efektivitu.
Díky pobočkám a servisním týmům v Evropě, Velké Británii, Austrálii a Africe kombinuje Hinen globální odborné znalosti se silnou místní podporou, což umožňuje partnerům budovat odolnější a udržitelnější energetickou budoucnost.
Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2992842/Hinen_invites_you_to_EES_Europe_2026.jpg
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