Компания Auden вошла в список Forbes 'Best Under A Billion 2023'

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Auden Techno. Corp

12 Sep, 2023, 15:50 ET

Бренд достиг новых высот и занимает лидирующие позиции в сфере технологий 5G и спутниковой связи, внедряя глобальные стандарты открытости и совместимости мобильной связи

ТАЙБЭЙ, 12 сентября 2023 г. /PRNewswire/ -- Тайваньская компания  Auden Group, один из ведущих поставщиков средств сетевого взаимодействия, вошла в список Forbes Asia 'Best Under A Billion 2023' ("Лучшие до миллиарда 2023"). Тщательно оценивая долгосрочную и устойчивую эффективность бизнеса по целому ряду показателей, список подчеркивает недавний успех Auden в продвижении индустрии связи и телекоммуникации благодаря внедрению высокочастотной технологии mmWave 5G, содействию созданию спутниковых сетей Low Earth Orbit (LEO) и глобальному сотрудничеству в области стандартов мобильной связи.

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Auden CATR Chamber empowers testing for Ku-band Satellite devices and mmW modules spanning 10GHz to 95GHz
Auden CATR Chamber empowers testing for Ku-band Satellite devices and mmW modules spanning 10GHz to 95GHz

Достижения, двигающие отрасль вперед 

Признание Forbes Asia служит свидетельством огромного опыта Auden в области проектирования антенн и возможностей интеграции систем активной антенны. Компания первой внедрила ряд принципиально новых разработок, включая терминалы для абонентов LEO, высокочастотные радиочастотные модули mmWave (RF), повышающие/понижающие преобразователи и персонализированные антенны для провайдеров телекоммуникационных услуг. В частности, компания лидирует в процессе перехода к высокоскоростному 5G благодаря своему фронтальному антенному модулю 28 ГГцGHz mmWave RF, в котором используется технология фазированной антенной решетки, для обеспечения повсеместной доступности сигнала для высокочастотных сетей 5G.

Стабильно поддерживая открытость и глобальную функциональную совместимость мобильных сетей, Auden внедряет стандарты Open RAN, которые все чаще признаются будущим телекоммуникационных сетей. Недавно дочернее предприятие компании, Auray Technology, стало первым в мире Open Testing and Integration Centre (OTIC) (Центр открытого тестирования и интеграции), выдавшим как сертификат 5G OPEN RAN Radio Unit, так и сертификат End-to-End System Test.

Кроме того, Auden установила стратегические партнерские отношения с ведущими мировыми телекоммуникационными компаниями, играя важную роль в укреплении их коммуникационной и спутниковой инфраструктуры.

Будущие технологии, будущие возможности

По мере развития коммуникаций и расширения сетевых возможностей во всем мире, возникает ряд проблем и перспективных решений.

"Открытое сетевое взаимодействие и сетевое программное обеспечение имеют решающее значение для вступления в эпоху 6G, – отметил председатель правления Auden Group Дэниел Чанг (Daniel Chang). – В частности, бесшовная интеграция Open RAN и NTN является ключевым фактором, позволяющим более широкому кругу поставщиков использовать сети, одновременно способствуя диверсификации продуктов и созданию экономически эффективных решений".

Речь идет об интеграции спутниковых технологий в стандарт 5G, разработанный Third Generation Partnership Project(3GPP) — всемирным консорциумом организаций по стандартизации в сфере телекоммуникаций, который работает над созданием международного стандарта широкополосной мобильной связи. Более того, на растущем рынке спутников LEO уже используются фазированные антенные решетки, что создает возможности для дальнейшего технологического прогресса. В сочетании с конвергенцией оптоволоконных, сотовых, Wi-Fi и спутниковых сетей, Auden убеждены в том, что будущее обещает более бесперебойную мобильную связь, которая расширит круг возможностей применения – от Industry 4.0 до vehicle-to-everything (V2X).

Для конечных пользователей мобильных устройств внедрение сетей 5G O-RAN и технологии mmWave в спутниковых сетях сделает спутниковую широкополосную связь более бюджетной и доступной, что позволит решить существующую проблему неравного доступа к высокоскоростным сетям и "цифрового неравенства".

Помимо лидерства в этих технологиях, дальнейшие усилия Auden будут сосредоточены на предоставлении клиентам комплексной платформы – универсального центра для разработки решений Radio Frequency (RF).

Информация об Auden Group 

Основанная в 1981 году, компания Auden Group, штаб-квартира которой находится на Тайване, является ведущим поставщиком средств сетевого взаимодействия. Стремясь к развитию индустрии связи по всему миру, компания предоставляет комплексную техническую и сервисную поддержку на рынке беспроводной связи, охватывающую проектирование и производство антенн, интеграцию на системном уровне, тестирование беспроводных продуктов, лабораторные исследования и безопасность, а также экологически чистую энергетику.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2206557/Ku_band_Satellite_device_mmWave_module_test_Auden_CATR_Compact_Antenna_Test.jpg

SOURCE Auden Techno. Corp

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