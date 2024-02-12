Астронавты Ax-3 приводнились, выполнив первую общеевропейскую коммерческую миссию на МКС

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Axiom Space

12 Feb, 2024, 01:28 ET

ХЬЮСТОН, 12 февраля 2024 г. /PRNewswire/ -- После отстыковки от Международной космической станции (МКС) в среду, 7 февраля, экипаж миссии Axiom Mission 3 (Ax-3) успешно приводнился возле побережья Флориды на космическом корабле SpaceX Dragon в 8:30 ET 9 февраля 2024  г. Возвращение экипажа Ax-3 официально завершает первую общеевропейскую коммерческую космическую миссию и третью пилотируемую миссию на МКС.

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The Axiom Mission 3 (Ax-3) crewmembers, Commander Michael López-Alegría of the U.S. and Spain, Pilot Walter Villadei of Italy, and Mission Specialists Alper Gezeravci of Türkiye and European Space Agency (ESA) Project Astronaut Marcus Wandt of Sweden, float in microgravity during their mission to the International Space Station with Axiom Space.
The Axiom Mission 3 (Ax-3) crewmembers, Commander Michael López-Alegría of the U.S. and Spain, Pilot Walter Villadei of Italy, and Mission Specialists Alper Gezeravci of Türkiye and European Space Agency (ESA) Project Astronaut Marcus Wandt of Sweden, float in microgravity during their mission to the International Space Station with Axiom Space.

Среди членов экипажа Ax-3 были командир Майкл Лопес-Алегриа (Michael López-Alegría) из США и Испании, пилот Вальтер Вилладеи (Walter Villadei) из ВВС Италии и специалисты миссии Альпер Гезеравджы (Alper Gezeravcı) из Турции и Маркус Вандт (Marcus Wandt) из Швеции и Европейского космического агентства (ЕКА).

«Успешное возвращение наших астронавтов Ax-3 демонстрирует не просто выполнение космической миссии с людьми, оно знаменует поворотный момент в коммерческом исследовании космоса и важный этап в европейских исследованиях на низкой околоземной орбите, — сказал генеральный директор Axiom Space Майкл Суффредини (Michael Suffredini). — Первые три коммерческие миссии Axiom Space на МКС свидетельствуют о международном продвижении в космосе, где различные команды представляют восемь стран, а также (впервые на Ax-3) Европейское космическое агентство. Успех этих миссий является важным этапом на пути к Axiom Station, который подчеркивает наши неизменные усилия по расширению доступа к низкой околоземной орбите».

Во время 18-дневной миссии со стыковкой к МКС команда Ax-3 жила и работала на борту орбитальной лаборатории и провела более 30 различных экспериментов и более 50 мероприятий. Данные по исследованию человека, собранные на земле перед и после миссии, а также в полете, улучшат понимание человеческой физиологии на земле и в невесомости.

Ax-3 демонстрирует, что европейское сообщество космических стран является пионером в развитии коммерческой космической отрасли. Экипаж и правительства, которые он представляет, смело ступают в новую эру лидерства на низкой околоземной орбите.

Миссия Ax-3 стала первой во многих аспектах: она стала первой коммерческой космической миссией, состоящей из астронавтов, спонсируемых правительством и ЕКА; специалист миссии Альпер Гезеравджы стал самым первым турецким астронавтом; специалист миссии Маркус Вандт стал первым астронавтом проекта ЕКА, который принял участие в коммерческой космической миссии.

Ax-3 — это третья в серии предлагаемых компанией Axiom Space космических миссий с людьми, ознаменовавшая важную веху в реализации Axiom Station — первой в мире коммерческой космической станции.

Axiom Space предлагает возможности космических полетов с людьми более широкому международному сообществу. Эти миссии позволяют правительствам, физическим лицам, исследователям, учебным заведениям и организациям со всего мира проводить комплексные научные исследования, демонстрации технологий и мероприятия в уникальной среде невесомости.

В первых трех миссиях Axiom Space на МКС участвовали члены экипажей из США, Испании, Израиля, Канады, Саудовской Аравии, Италии, Турции и Швеции, поддержку предоставляло ЕКА. Кроме того, в прошлом году компания Axiom Space подписала меморандум с ЕКА и Космическим агентством Великобритании для изучения будущих возможностей космических полетов с людьми.

Axiom Space планирует запустить свою четвертую миссию, Axiom Mission 4 (Ax-4), на МКС не ранее октября 2024 года из Космического центра Кеннеди NASA.

Смотрите запись на www.axiomspace.com.

О КОМПАНИИ AXIOM SPACE

Axiom Space создает будущее, руководствуясь видением процветающего дома в космосе, который пойдет на пользу каждому человеку в любом месте. Ведущий поставщик услуг космических полетов с людьми и разработчик космической инфраструктуры для людей, компания Axiom Space сейчас управляет полными миссиями на Международную космическую станцию, в то же время разрабатывая ее преемника, Axiom Station, первую в мире коммерческую космическую станцию на низкой околоземной орбите, чтобы способствовать увеличению количества людей за пределами планеты и принести огромную пользу планете. www.axiomspace.com.

Контакты:
[email protected]

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2337907/Ax3_CrewISS_Axiom_Space.jpg

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