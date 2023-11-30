Компания Bybit назначает Себастиана Гавенда руководителем направления опционов English

News provided by

Bybit

30 Nov, 2023, 22:40 ET

ВИКТОРИЯ, Сейшельские острова, 1 декабря 2023 г. /PRNewswire/ — Bybit, третья по посещаемости криптовалютная биржа в мире, рада объявить о назначении Себастиана Гавенда (Sebastian Gawenda) новым руководителем направления опционов, что означает существенный шаг в укреплении положения Bybit в качестве лидера рынка криптовалютных опционов. Фактически компания Bybit заключила первые сделки с опционами на монеты BTC и ETH с расчетами в USDC еще в 2022 году.

Continue Reading
Bybit Welcomes Sebastian Gawenda as Options Business Leader
Bybit Welcomes Sebastian Gawenda as Options Business Leader

Себастиан является состоявшимся профессионалом, обладающим богатым опытом институциональных продаж, который ранее возглавлял отделы институциональных продаж на биржах спотовых сделок и сделок с деривативами компании Crypto.com.

До работы в компании Crypto.com Себастиан играл важную роль в руководстве подразделением институциональных отношений и решений по региону EMEA в компании Kraken. Его обширный опыт в области традиционных финансов в сочетании с десятилетней карьерой алгоритмического трейдера опционами на акции позволили ему приобрести уникальный набор навыков и аналитических возможностей.

Техническая проницательность Себастиана и его глубокое понимание традиционной и криптовалютной отраслей делают его идеальным мостом между этими двумя мирами, приносящим новый взгляд и инновационные стратегии в отдел торговли опционами компании Bybit.

«Существует огромная потребность в рынке опционов с расчетами в USDC для доступа к процветающему рынку спотовых сделок и сделок с деривативами, — сказал Себастиан. — Я вижу это из своих бесед со всеми, от финансовых институтов до мелких индивидуальных трейдеров. Поэтому я с энтузиазмом прихожу в компанию Bybit, которая уже является процветающим рынком сделок с деривативами и спотовых сделок, с единым торговым счетом, технологиями и невероятным коллективом, — это очень выигрышная комбинация!»

«Мы с восторгом приветствуем Себастиана в семье Bybit, — сказал Бен Чжоу (Ben Zhou), соучредитель и генеральный директор компании. — Его экспертные знания и подтвержденный опыт в сфере институциональных продаж и торговли опционами делают его бесценным дополнением нашего коллектива. С Себастианом во главе нашего подразделения опционов мы можем быть уверены в нашей способности в будущем предложить институциональным клиентам расширенные возможности трейдинга».

#Bybit / #TheCryptoArk

О компании Bybit

Bybit — это криптовалютная биржа, входящая в число пяти крупнейших в мире, которая была основана в 2018 году и предлагает профессиональную платформу, где инвесторам и трейдерам доступен сверхбыстрый механизм сопоставления, обслуживание клиентов в режиме 24/7 и поддержка сообщества на разных языках. Компания Bybit гордится тем, что она является партнером действующего чемпиона Формулы-1 среди конструкторов и пилотов: команды Oracle Red Bull Racing.

С запросами от СМИ обращайтесь по адресу: [email protected]

Дополнительную информацию см. на сайте https://www.bybit.com

Следите за нашими новостями на каналах сообществ Bybit в социальных сетях

Discord | Facebook | Instagram | LinkedIn | Reddit | Telegram | TikTok | X (Twitter) | Youtube

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/2270390/Sebastian_Gawenda.jpg
Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2267288/Logo.jpg

Also from this source

Bybit i DMCC Crypto Centre ogłaszają dziesięciu finalistów hackatonu Web3 Unleashed: Crypto Innovation Challenge

Bybit i DMCC Crypto Centre ogłaszają dziesięciu finalistów hackatonu Web3 Unleashed: Crypto Innovation Challenge

Bybit, we współpracy z centrum kryptowalut Dubai Multi Commodities Centre (DMCC) w Dubaju, ma zaszczyt ogłosić dziesięciu finalistów hackatonu „Web3...
Bybit oslavuje 5 rokov revolučných zmien v odvetví a dosiahnutie hranice 20 miliónov používateľov

Bybit oslavuje 5 rokov revolučných zmien v odvetví a dosiahnutie hranice 20 miliónov používateľov

Bybit, kryptoburza z prvej trojky, s potešením oznamuje nový míľnik na svojej ceste rastu: prekonanie 20 miliónovej hranice registrovaných...
More Releases From This Source

Explore

Image1

Cryptocurrency

Image1

Cryptocurrency

Image1

Banking & Financial Services

Image1

Blockchain

News Releases in Similar Topics

PRN Top Stories Newsletters

Sign up to get PRN’s top stories and curated news delivered to your inbox weekly!

Thank you for subscribing!

By signing up you agree to receive content from us.
Our newsletters contain tracking pixels to help us deliver unique content based on each subscriber's engagement and interests. For more information on how we will use your data to ensure we send you relevant content please visit our PRN Consumer Newsletter Privacy Notice. You can withdraw your consent at any time in the footer of every email you'll receive. Mit Ihrer Anmeldung erklären Sie sich damit einverstanden, Inhalte von uns zu erhalten.
Unsere Newsletter enthalten Zählpixel, die die Lieferung einzigartiger Inhalte in Bezug auf das Abonnement und die Interessen der einzelnen Abonnenten ermöglichen. Weitere Informationen über die Verwendung Ihrer Daten im Hinblick auf die Zusendung von relevanten Inhalten, finden Sie in unserer PRN Consumer Newsletter Privacy Notice. Ihre Zustimmung können Sie jederzeit in der Fußzeile jeder erhaltenen E-Mail widerrufen. En vous inscrivant à la newsletter, vous consentez à la réception de contenus de notre part.
Notre newsletter contient des pixels espions nous permettant la fourniture à chaque abonné, d’un contenu unique en lien avec ses souscriptions et intérêts. Pour de plus amples informations sur l’utilisation faite de vos données en vue de l’envoi des contenus concernés, nous vous invitons à consulter la politique de confidentialité disponible à partir du lien suivant PRN Consumer Newsletter Privacy Notice. Vous pouvez à tout moment revenir sur votre consentement par le biais des informations situées au bas de chaque e-mail reçu. Регистрирайки се, Вие се съгласявате да получавате информационно съдържание от нас. Нашите бюлетини съдържат проследяващи пиксели, които ни помагат да предоставяме уникално съдържание въз основа на ангажираността и интересите на всеки абонат. За повече информация относно начина, по който ще използваме Вашите данни, за да гарантираме, че Ви изпращаме подходящо съдържание, моля, направете справка с нашето Уведомление за поверителност на потребителския бюлетин на PRN. Можете да оттеглите съгласието си по всяко време в долния колонтитул на всеки от имейлите, които ще получите.