ВИКТОРИЯ, Сейшельские острова, 1 декабря 2023 г. /PRNewswire/ — Bybit, третья по посещаемости криптовалютная биржа в мире, рада объявить о назначении Себастиана Гавенда (Sebastian Gawenda) новым руководителем направления опционов, что означает существенный шаг в укреплении положения Bybit в качестве лидера рынка криптовалютных опционов. Фактически компания Bybit заключила первые сделки с опционами на монеты BTC и ETH с расчетами в USDC еще в 2022 году.

Bybit Welcomes Sebastian Gawenda as Options Business Leader

Себастиан является состоявшимся профессионалом, обладающим богатым опытом институциональных продаж, который ранее возглавлял отделы институциональных продаж на биржах спотовых сделок и сделок с деривативами компании Crypto.com.

До работы в компании Crypto.com Себастиан играл важную роль в руководстве подразделением институциональных отношений и решений по региону EMEA в компании Kraken. Его обширный опыт в области традиционных финансов в сочетании с десятилетней карьерой алгоритмического трейдера опционами на акции позволили ему приобрести уникальный набор навыков и аналитических возможностей.

Техническая проницательность Себастиана и его глубокое понимание традиционной и криптовалютной отраслей делают его идеальным мостом между этими двумя мирами, приносящим новый взгляд и инновационные стратегии в отдел торговли опционами компании Bybit.

«Существует огромная потребность в рынке опционов с расчетами в USDC для доступа к процветающему рынку спотовых сделок и сделок с деривативами, — сказал Себастиан. — Я вижу это из своих бесед со всеми, от финансовых институтов до мелких индивидуальных трейдеров. Поэтому я с энтузиазмом прихожу в компанию Bybit, которая уже является процветающим рынком сделок с деривативами и спотовых сделок, с единым торговым счетом, технологиями и невероятным коллективом, — это очень выигрышная комбинация!»

«Мы с восторгом приветствуем Себастиана в семье Bybit, — сказал Бен Чжоу (Ben Zhou), соучредитель и генеральный директор компании. — Его экспертные знания и подтвержденный опыт в сфере институциональных продаж и торговли опционами делают его бесценным дополнением нашего коллектива. С Себастианом во главе нашего подразделения опционов мы можем быть уверены в нашей способности в будущем предложить институциональным клиентам расширенные возможности трейдинга».

#Bybit / #TheCryptoArk

О компании Bybit

Bybit — это криптовалютная биржа, входящая в число пяти крупнейших в мире, которая была основана в 2018 году и предлагает профессиональную платформу, где инвесторам и трейдерам доступен сверхбыстрый механизм сопоставления, обслуживание клиентов в режиме 24/7 и поддержка сообщества на разных языках. Компания Bybit гордится тем, что она является партнером действующего чемпиона Формулы-1 среди конструкторов и пилотов: команды Oracle Red Bull Racing.

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Дополнительную информацию см. на сайте https://www.bybit.com

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