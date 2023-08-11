Компания Chery Automotive установила более 100 AMR ForwardX на своем суперзаводе

ЧИКАГО, 11 августа 2023 г. /PRNewswire/-- Суперзавод компании Chery, являющийся ультрасовременным заводом по производству автомобилей, вступил в партнерские отношения с компанией ForwardX Robotics — одним из ведущих поставщиков автономных мобильных роботов (AMR), в целях внедрения принципиально нового решения для интеллектуального автомобилестроения. Целью этого сотрудничества является рационализация производства, улучшение эффективности и повышение автоматизации в сборочном цехе завода.

Компания Chery является первопроходцем в отрасли, став одной из первых компаний, внедривших перспективные AMR для автоматизированного перемещения материалов в сборочном цехе. На этом первом этапе внедрения более 100 AMR были интегрированы с заводским программным обеспечением систем управления логистикой (LES), что обеспечило возможность беспрепятственного перемещения материалов по различным сборочным линиям.

В линии после монтажа AMR Flex 300-L марки ForwardX перемещают материалы с участка установки заготовок на специализированные рабочие станции. На линиях внутренней отделки и установки дверей автономная буксирная лебедка с AMR Lynx U1000 марки ForwadX полностью интегрирована в систему SPS и перемещает материалы с участка установки заготовок до рабочих станций на линии. На линии сборки шасси суперзавода Chery повторно используются старые стойки и автономные вилочные погрузчики Apex 2000 марки ForwardX, что способствует внедрению экологически чистого подхода и сокращению отходов.

С момента внедрения системы интеллектуального автомобилестроения марки ForwardX Robotics на суперзаводе Chery удалось сократить логистические расходы на один автомобиль на впечатляющее 10%. Кроме того, система поддерживает коэффициент избыточной подачи на линию ниже 15%, а коэффициент ошибок сборки составляет менее двух на тысячу транспортных средств. Благодаря эффективному управлению запасами и устранению ошибок в сборке новый процесс распределения минимизирует вероятность сбоев на производственных линиях, что ведет к повышению эффективности на 200% и значительному сокращению эксплуатационных издержек.

Используя инновационные решения ForwardX Robotics компания Chery получила возможность ускорить свое превращение в транснациональную технологическую компанию, сохраняя приверженность своей цели, заключающейся в создании интеллектуального, автоматизированного и цифрового логистического завода.

Информация о компании ForwardX Robotics:

Компания ForwardX Robotics является одним из мировых лидеров в области перспективных технологий AMR, предлагая инновационные комплексные решения по транспортировке материалов для складских и производственных объектов. Благодаря своему усовершенствованному программному обеспечению управления парком и широчайшему ассортименту инновационныхавтономных мобильных роботов (AMR) компания ForwardX Robotics помогает производителям достигать более высоких производственных показателей и эффективности логистической цепочки. Компания ForwardX установила свыше 3 000 AMR на более чем 150 заводах на 4 континентах. Имея представительства в США, Японии, Корее и Китае, а также партнерские отношения по всему миру, компания ForwardX внедряет и поставляет свои проверенные решения для повышения эффективности будущей рабочей силы.

Для получения более подробной информации посетите сайт компании www.forwardx.com.

SOURCE ForwardX Robotics