"Coragem Para Vencer" do autor Fabiano Barcellos, alcança a quarta posição dos livros mais vendidos do país

SAO PAULO, 28 de setembro de 2020 /PRNewswire/ -- Autor do recém-publicado "Coragem para vencer" (editora Planeta), Fabiano Barcellos, 40 anos, viu seu livro atingir o quarto lugar entre os mais vendidos do país, na categoria autoajuda, logo na primeira semana de lançamento. Conhecido por ser referência em liderança, desenvolvimento de vendas e empreendedorismo e médico cardiologista, o autor é especialista em dar palestras de como concretizar objetivos, administrar bem o tempo, e vencer os obstáculos que a vida nos trás.

Focado em vencer na vida, optou pela medicina. "A carreira surgiu, pois vi nela a melhor possibilidade de transformar o mundo por meio do meu trabalho. Tinha como referência um tio, que era médico e praticava uma medicina preocupado em entender o lado humano, de fazer o bem e isso despertava os meus desejos de seguir", conta ele, que exerceu a atividade por cinco anos. Durante essa trajetória, percebeu que a profissão voltada para a ajuda humanitária, como a qual sempre sonhou, não condizia com a realidade. "Não queria ser um profissional qualquer e o que encontrei, não foi a que idealizei e isso me deixou triste. Mas tentar mudar de vida era algo que jamais passou pela minha cabeça, continuei praticando e atingi a tão sonhada e esperada realização financeira", relembra.

Apesar do sucesso como médico, algo o inquietava. "A morte, aos 30 anos, de um amigo de profissão, mexeu comigo. Trabalhava horas e horas para dar conforto para a minha família, mas ficava cada vez mais longe de casa e me perguntava, o que estava fazendo e qual era a minha qualidade de vida. Não me sentia feliz. O trabalho e o dinheiro são importantes, mas a vida não se constrói apenas com base nisso, por isso, é preciso ter coragem para assumir para si e para o resto do mundo a necessidade de se dedicar a uma atividade que te dê prazer, mais renda e consuma menos tempo. Comecei a fazer tudo diferente e cheguei até aqui", comenta o autor, que decidiu alcançar voos mais altos com o empreendedorismo.

A partir daí, fez várias pesquisas e conheceu o marketing de relacionamento. "Durante três anos, conciliei a medicina com as vendas na internet. Passei a frequentar palestras e perder minha a timidez para me apresentar. E foi em uma dessas apresentações que surgiu a primeira oportunidade de transformar o meu conhecimento em livro". explica o autor, que hoje é referência como palestrante, influencia líderes falando do poder da coragem, de quebra de paradigmas sociais, compartilhando sua trajetória como médico até se tornar um grande vendedor, treinador de equipes, empresário e empreendedor social.

Ao lado de Chico Faria, filho do falecido cantor Rui Faria, do grupo MPB4, compôs a canção `Coragem´. A música está em todas as plataformas digitais como Spotify e Google Play e todos os direitos autorais serão revertidos para a `Voluntários engajados´ - que tem o objetivo de levar amor e alegria para as crianças carentes internadas em alguns dos hospitais públicos da cidade do Rio de Janeiro – e à ABRAPAC (Associação Brasileira de Apoio aos Pacientes com Câncer).

O autor também é co-fundador e idealizador de alguns movimentos no mundo business, como a `Escola de Negócios do Rio´, evento voltado para palestras com empreendedores e com o objetivo de enriquecimento de networking na cidade carioca.

https://www.fabianobarcellos.com.br

