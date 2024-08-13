Компания Crystal Lagoons создает пляж в Бухаресте

МАЙАМИ, 13 августа 2024 г. /PRNewswire/ -- Компания Crystal Lagoons, только что открыла парк Lagoon Park Bucharest в рамках проекта Public Access Lagoons®, также известного под названием PAL® developments, в столице Румынии Бухаресте, билеты в который были распроданы за неделю до открытия.

With tickets sold out a week ahead of the launch, Crystal Lagoons has just inaugurated Lagoon Park Bucharest

Центральным элементом нового проекта является большая кристальная лагуна, подходящая для плавания и водных видов спорта, доступная для всех по билетам. Лагуна окружена белыми песчаными пляжами площадью 11 000 м², ресторанами, пляжными барами, террасами, спортивными зонами и зонами проведения мероприятий, выставочными залами, зелеными зонами и обеспечена индивидуальными услугами, которые будут дополнять лагуну, олицетворяя собой квинтэссенцию среды PAL®.

Комплекс является компонентом мегапроекта Central District Lagoon City, который также включает 5-звездочный отель Radisson на 323 номера и 400 роскошных апартаментов, предлагаемых в аренду, 8 200 м² офисных помещений класса А, торговые площади, рестораны, кинотеатры, скай-бар и спа-салон.

Проект реализуется в партнерстве с Forty Management, известной и удостоенной наград румынской фирмой, совместно с которой международная инновационная компания уже построила проекты в Италии, Франции, Испании, Чехии, Польше и Венгрии.

Этим новым комплексом компания Crystal Lagoons приносит идиллическую пляжную жизнь в культовый средиземноморский европейский город. За счет модели PAL® компания революционно изменит качество жизни жителей Бухареста, обеспечив привлекательную развлекательную среду в этом районе и превратив его в успешное место отдыха.

«Во всем мире, и особенно в Европе, проекты PAL® известны своим привлекательным и революционным инновационным урбанистическим подходом, приносящим кусочек океана в города. Это явление похожее на то, что произошло 200 лет назад в Англии, когда в Лондоне были созданы первые городские парки, принесшие ощущение леса в город», — сказал Жан-Пьер Юанчич (Jean Pierre Juanchich), глобальный бизнес-директор Crystal Lagoons.

Экологическое воздействие технологии Crystal Lagoons® было основным элементом многочисленных проектов, разработанных совместно с фирмой Forty Management, которые оценивают сокращение углеродного следа на уровне 40 %, предлагаемое проектами PAL®, за счет сокращения количества поездок в приморские города примерно на 50 %, потому что люди могут наслаждаться пляжной жизнью вблизи от дома.

Компания Crystal Lagoons в настоящее время имеет более 1000 проектов, находящихся на разных этапах реализации и переговоров, в 60 странах.

О компании Crystal Lagoons

Crystal Lagoons — компания со штаб-квартирой в США, которая разработала технологию низкозатратного строительства и обслуживания кристальных лагун неограниченного размера в любой точке мира.

Благодаря более чем 2900 патентам в 180 странах экологичные объекты компании требуют до 100 раз меньше химикатов и расходуют всего 2 % энергии, требующейся обычным плавательным бассейнам. Компанией Bureau Veritas была проверена эффективность использования воды в рамках этой технологии и было подтверждено, что лагуна площадью 1 га (2,5 акра) использует в 33 раза меньше воды, чем поле для гольфа, и на 40 % меньше воды, чем парк такого же размера. В объектах Crystal Lagoons® можно использовать морскую, пресную и солоноватую воду, которой в избытке без какого-либо другого применения.

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