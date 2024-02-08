ГОНКОНГ, 8 февраля 2024 г. /PRNewswire/ -- Перед предстоящей активацией в основной сети Cancun-Deneb (или Dencun), самого ожидаемого обновления Ethereum 2024 года, CoinEx описывает его основные элементы.

Прото-данкшардинг, блобы, KZG: что на самом деле скрывается за кадром Dencun

Специалисты CoinEx описали Dencun как крупное обновление Ethereum (ETH), которое включает пять компонентов EIP, среди которых наибольшее внимание рынка привлек EIP-4844.

Главной целью обновления является решение проблемы масштабируемости Ethereum и сокращения издержек на транзакции для решений Ethereum 2 уровня, которые дают прямую выгоду смежным экосистемам, таким как L2. Помимо основного компонента EIP-4844, другие усовершенствования коснулись EIP-1153, EIP-4788, EIP-5656 и EIP-6780.

Основным новшеством Dencun согласно последнему отчету CoinEx Research, будет так называемый прото-данкшардинг, известный как EIP-4844. Он призван пересмотреть способ хранения данных Ethereum (ETH), необходимых для взаимодействия между основной сетью L1 и сетями второго уровня L2.

Ethereum (ETH) получит новую структуру данных, известную как блоб, предназначенную для хранения данных о транзакциях, передаваемых с уровня 2 на уровень 1.

Как объясняет CoinEx Research, чтобы обеспечить безопасность и неизменяемость нового механизма, Ethereum (ETH) введет полиноминальное обязательство KZG.

Простыми словами, активация новой схемы сделает транзакции L2 быстрее и дешевле благодаря оптимизации логистической схемы данных.

Потенциальное воздействия младших EIP: заключение CoinEx

Помимо EIP-4844, ожидается, что Dencun привнесет в Ethereum некоторые другие компоненты EIP. Например, EIP-1153, или команды временного хранилища сократят ненужные накладные расходы на газ для ончейн-пользователей и разработчиков.

EIP-4788 или передача корневого хеша блока консесуса (Beacon Chain) выведет совместимость блока исполнения (EVM) блокчейнов L2 на новый уровень. EIP-4788 предназначен для размещения корневого хеша блока консенсуса (Beacon Chain) в заголовке каждого блока исполнения, чтобы блок исполнения (EVM) мог напрямую получать доступ к состоянию и данным уровня конценсуса Ethereum.

EIP-5656 или команды MCOPY также помогут сократить ненужные затраты на газ для ончейн-пользователей и децентрализованных приложений (dApps) различного типа.

Как Decun может изменить уровни L1 и L2 Ethereum: позиция CoinEx Research

Сутью обновления Dencun является компонент EIP-4844, который напрямую улучшает пропускную способность сетей 2 уровня и сокращает общую стоимость транзакционных издержек за счет введения блобов. Это определенно улучшит конкурентоспособность сетей 2 уровня на базе Ethereum в сравнении с другими альтернативными блокчейнами 1 уровня.

Деривативы, ликвидный стейкинг активов (LSD), приложения для стейкинга и мосты будут категориями децентрализованных приложений (dApps), которые получат наибольшую пользу от активации Dencun, настаивают эксперты CoinEx.

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